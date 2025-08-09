Anzeige: Vereinsvorstellung FV Biberach

Nur der Zeller FV und der FV Dinglingen waren in der vergangenen Spielzeit vor Biberach. Nun sind beide in der Bezirksliga und der Sprung nach oben könnte nun dem FVB gelingen.
Schlecht aus den Startlöchern kommen ist beim FV Biberach kein großes Thema. Wenn die Runde beginnt, ist das Team in der Regel da und holt zahlreiche Punkte. So war es auch in der abgelaufenen Spielzeit in der Kreisliga A Süd. Nach der Hinrunde hatte der FVB 31 Punkte auf dem Konto, was in der Tabelle Platz drei ergab. Es gab nur zwei Niederlagen und die Abwehr war bei nur 14 Gegentoren die sattelfesteste der ganzen Liga.