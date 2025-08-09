Anzeige: Vereinsvorstellung FV Biberach

Nur der Zeller FV und der FV Dinglingen waren in der vergangenen Spielzeit vor Biberach. Nun sind beide in der Bezirksliga und der Sprung nach oben könnte nun dem FVB gelingen.

Schlecht aus den Startlöchern kommen ist beim FV Biberach kein großes Thema. Wenn die Runde beginnt, ist das Team in der Regel da und holt zahlreiche Punkte. So war es auch in der abgelaufenen Spielzeit in der Kreisliga A Süd. Nach der Hinrunde hatte der FVB 31 Punkte auf dem Konto, was in der Tabelle Platz drei ergab. Es gab nur zwei Niederlagen und die Abwehr war bei nur 14 Gegentoren die sattelfesteste der ganzen Liga.

Aufsteiger waren sehr bald unter sich

Doch dann kam der Winter und die Rückrunde und die Aufstiegshoffnungen bei der Bahndammelf waren bald dahin. In der Endabrechnung reichte es zwar kurioserweise trotz nur 22 weiteren Punkten und fünf Niederlagen zu Rang drei, der Abstand auf die Aufsteiger Zeller FV und FV Dinglingen war allerdings sehr groß.

Zell und Dinglingen sind nun allerdings in die Bezirksliga weitergezogen und zudem sind die Bezirksliga-Absteiger SG Lautenbach/Ödsbach, SG Freistett/Rheinbischofsheim und der VfR Willstätt allesamt in der Kreisliga A Nord gelistet. Der Weg für Biberach scheint also frei, als Thronfolger von Zell und Dinglingen den Aufstieg zu packen – wenn die schon oft gezeigte Rückrundenschwäche zu den Akten gelegt wird.

Die Voraussetzungen für den Aufstieg sind am Bahndamm auf jeden Fall gegeben. Die Trainer Nico Schlieter und Andreas Matt haben schon frühzeitig signalisiert, in der kommenden Runde mit an Bord zu bleiben. Für Schlieter wird es die fünfte und für Matt schon die achte Spielzeit in Biberach. Sie kennen das Team daher sehr gut und haben aufgrund ihrer Erfahrung auch den wichtigen Stellenwert innerhalb der Mannschaft.

Johannes Beck und Kevin Frey nicht mehr dabei

Zudem gibt es beim FVB Neuzugänge. Emanuel Zanoni kam vom SSV Schwaibach, Emre Kelleci von der SG Atarspor Offenburg/DJK Offenburg und Max Bischler vom SV Ohlsbach. Tim Rißler und Julian Walter bringen außerdem als aufrückende Jugendspieler frischen Wind ins Team. Die Abgänge am Bahndamm sind Johannes Beck (ging zum Zeller FV) und Kevin Frey (spielt nun beim SV Ohlsbach).

„Vielleicht wäre in dieser Saison sogar mehr drin gewesen – aber wieder einmal machte die schwache Rückrunde einen Strich durch die Rechnung.“ So lautete das Fazit der Biberacher auf ihrer Internetseite nach dem letzten Ligaspiel gegen Kirnbach, das 3:1 gewonnen wurde. Ob nun die Rechnung mit einem Aufstieg im Jahr 2026 aufgeht, wird sich am Bahndamm in Biberach insbesondere in der Rückrunde zeigen.

In einem Testspiel zeigte sich der FVB in der Vorbereitung schon einmal von einer guten Seite. Gegen den Bezirksligisten SV Steinach gab es ein 1:1.

Der Pflichtspielauftakt für die Biberacher steht bereits vor der Tür. Am Sonntag geht es im Bezirkspokal zu den Sportfreunden Kürzell. Der Start in der Liga erfolgt dann zwei Wochen später. Am Sonntag, 24. August, geht es zur Reserve des SV Niederschopfheim.