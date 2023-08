Der FV Biberach kann in der kommenden Runde in der Kreisliga A im Aufstiegskampf ein Wörtchen mitreden. Das Team hat keinen einzigen Abgang zu verkraften und schloss schon die vorherige Spielzeit mit Platz fünf gut ab. Johannes Beck wechselt zudem aus der Nachbarschaft zum FVB.

Beim Blick auf die Zu- und Abgänge der Teams in der Kreisliga A Süd stellt der FV Biberach eine Ausnahme dar. Die Mannschaft aus dem vorderen Kinzigtal hat für die kommende Runde überhaupt keinen Abgang zu verzeichnen. Das gibt es bei keinem einzigen Konkurrenten aus der Liga.

Das Team aus Biberach ist somit eingespielt – und bekommt auch noch Verstärkung. Johannes Beck wechselt aus dem Seitental, wo er Kapitän im Biberacher Ortsteil Prinzbach war, in den Ortskern. Außerdem rückt Kuno Schätzle aus der eigenen Jugend zu den Herren auf.

Trainer geht in die dritte Saison

Da auch auf der Trainerbank Kontinuität herrscht – Nico Schlieter geht in seine dritte und Andreas Matt sogar in seine sechste Saison – sind in Biberach gute Voraussetzungen gegeben, um im Aufstiegskampf eine gute Rolle zu spielen. Mit der Reserve vom SC Lahr und dem SV Steinach haben zwei Teams die Liga als Aufsteiger verlassen, die in der vergangenen Runde nahezu in ihrer eigenen Liga spielten. In die nun entstandende Lücke könnte auch Biberach, in der abgeschlossenen Runde auf Platz fünf eingelaufen, stoßen.

In den Testspielen hat der FVB schon aufhorchen lassen. Der Bezirksligist SC Lahr II wurde mit 3:1 besiegt. Gegen Liga-Konkurrent VfR Zusenhofen gab es allerdings eine 2:3-Niederlage.

Nach dem Pokalspiel gegen den SV Mühlenbach (Partie war bis Redaktionsschluss noch nicht beendet) steht für Biberach das erste Saisonspiel in der Kreisliga A Süd am Sonntag, 20. August, an. Dann kann die Bahndamm-Elf beweisen, ob mit ihnen im Aufstiegsrennen dieses Jahr zu rechnen ist: Bezirksliga-Absteiger SV Oberharmersbach ist zu Gast. Anstoß ist um 15 Uhr.

Kader, Trainer und Neuzugänge in Biberach

Tor:

Dennis Müller und André Schmieder. Abwehr:

Simon Baumann, Yves Braun, Pascal Eble, Marius Matt und Mathias Mittenmüller. Mittelfeld: Johannes Beck, Alex Becker, David Gißler, Fabio Eble, Andreas Matt, Marvin Mattes, Florian Moser, Nico Schlieter, Marvin Trotzke und Alexander Wußler. Angriff: Gibbi Bah, Martin Fester, Niclas Riehle, Lukas Ringwald und Yannik Schilli.Neuzugänge: Johannes Beck (DJK Prinzbach), Kuno Schätzle (eigene Jugend). Trainer: Nico Schlieter geht in seine dritte Saison als Spielertrainer. Andreas Matt steht ihm zur Seite. Er geht in seine sechste Saison als Spielertrainer in Biberach.