Nachdem das Team in der Saison 2021/2022 in die Kreisliga A aufgestiegen war, stand für die Mannschaft in der vergangenen Saison ein weiterer Grund zur Freude an: Mit Rang Drei sicherten sich die Sportler aus dem Kinzigtal ein historisch gutes Ergebnis.

In der Kreisliga A Süd hat der FV Biberach in der vergangenen Saison eine gute Leistung gebracht: Letztlich landetet das Team auf Platz Drei.

Seit mittlerweile mehr als 85 Jahren rollt der Ball – zwar teils mit Unterbrechungen – in Biberach im Kinzigtal. Der Verein hat sich über all die Jahre zu einer zentralen Institution für die Sportbegeisterten im Dorf entwickelt.Viele Erfolge konnten in dieser Zeit gefeiert werden, doch auch bittere Niederlagen mussten die FVBler in diesen Jahren ertragen.

Ein besonderes Highlight in dieser Zeit war sicher der Aufstieg aus der Kreisliga B in der Saison 2021/2022. Die Kicker hatten die Saison auf dem zweiten Tabellenplatz abgeschlossen – und das mit einer Bilanz, die sich durchaus sehen lässt: 24 Spiele, 95:28 Tore und 59 Punkte standen zum Ende auf dem Konto der Bahndammelf. Der Topstürmer der Saison, Martin Fester, konnte sich damals mit insgesamt 26 Toren sogar über den Rang als bester Torschütze der gesamten Liga freuen.

Die Aufstiegsrelegation gegen den Kehler FV II wurde im Juni 2022 ausgetragen. Im Hinspiel gelang der Mannschaft in Kehl ein Sieg mit 1:3. Durch ein torloses Match in Biberach – vor rund 600 Zuschauern – wurde der Aufstieg dann schließlich perfekt gemacht. Das Ergebnis wurde sowohl von Fans als auch von Spielern über mehrere Tage gefeiert.

In der vergangenen Saison holte das Team ein historisch gutes Ergebnis

Aktuell steht die Mannschaft gut da: Mit Rang Drei in der Kreisliga A Süd (49 Punkte) wurde ein historisch gutes Ergebnis eingefahren. Nur der SV Mühlenbach (63 Punkte) und der FV Ettenheim (72 Punkte) konnten sich vor der Bahndammelf positionieren – das ist die erfolgreichste Spielzeit seit mehr als 30 Jahren.

Im letzten Rundenspiel der vergangenen Saison war der FVB in der ersten Halbzeit gegen die SG Dörlinbach-Schweighausen noch zu passiv, überließ dem Gegner das Kommando auf dem Feld, das Team hätte leicht mit einem 0:1 im Rückstand liegen können, doch Keeper Kevin Frey war nicht zu überwinden. In der zweiten Hälfte zeigte der FVB aber sein wahres Gesicht und war das überlegene Team. Martin Fester, Nico Schlieter und Marvin Mattes sorgten in der zweiten Halbzeit für ein 3:0, lediglich in der 90. Minute konnte Paul Erb die SG per Foulelfmeter auf 1:3 heranbringen, kurz danach ertönte der Schlusspfiff.

Nach dem letzten Saisonspiel stieg die offizielle Saisonabschlussfeier. Der 3:1 Heimsieg und den damit verbundenen dritten Platz stellten für die FVBler die perfekte Einstimmung auf die Feierlichkeiten dar. Die gute Laune spiegelte sich bereits kurz nach Abpfiff in den beiden voll besetzten Zelten wider.