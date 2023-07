Nach dem Abstieg muss der FSV Seelbach wieder in der Bezirksliga spielen. Coach Oliver Dewes wehrt sich dagegen, direkt vom Aufstieg zu sprechen.

Oliver Dewes wird deutlich. Die Frage nach einer Favoritenstellung für den Aufstieg des FSV Seelbach in der Bezirksliga nach dem Abstieg aus der Landesliga ist kaum gestellt, da ist schon ein klares „Nein“ vom Coach des FSV im Gespräch mit unser Redaktion zu hören. „Wir sind nicht zu unrecht abgestiegen. In der kommenden Saison werden viele Mannschaften oben mitspielen. Wir wollen eine gute Rolle spielen, sind aber nicht automatisch der Favorit“, erklärt der Trainer.

Sein Team wolle sich in der Spieleröffnung verbessern. „Außerdem wollen wir aktiver und druckvoller spielen. Das war in der Landesliga aufgrund der Klasse der Gegner häufig nicht möglich. Dort mussten wir passiver sein und uns nach dem Gegner richten“, so Dewes. Er hoffe auf mehr Siege. „Denn wenn es einmal für uns läuft, geht vieles leichter vom Fuß.“

Der Kader der Seelbacher hat keine großen Veränderungen erfahren. Geraldum Kappa und Jakob Seidel haben das Team verlassen. „Bei den Neuzugängen ist neben unseren aufgerückten Jugendspielern nur Hakan Ilhan als externe Verstärkung zu nennen“, ordnet Dewes ein. In der Kaderliste tauchen auch Sinan Cakir (SC Orschweier), Cantekin Oruncak, Hüseyin Tastan (beide FC Lahr-West), Daniel Nazari (SC Kuhbach-Reichenbach), Jan Burkhart (Zeller FV) und Baran Gül (vereinslos) auf.

Ilhan kommt vom SV Linx und unterstützt Dewes auch als Co-Trainer. Für die beiden gibt es in Seelbach ein Wiedersehen, nachdem Ilhan schon beim SC Lahr Spieler unter der Leitung von Dewes war.