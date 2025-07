Anzeige: Vereinsvorstellung FSV Seelbach

In der Landesliga waren die Tal-Kicker chancenlos. Nun ist der FSV wieder zurück in der Bezirksliga und will mit Kontinuität positive Signale setzen.

Ein Abstiegskampf war es beim FSV Seelbach in der vergangenen Saison nur kurz. Zu zeitig stand fest, dass die Landesliga für die Tal-Kicker eine Klasse zu hoch ist und der Abstieg war sehr frühzeitig bereits besiegelt. Seelbach holte in 30 Spielen gerade einmal zehn Punkte. 27 Zähler – also fast die dreifache Menge – fehlten schließlich auf das rettende Ufer, das der VfB Bühl erreicht hatte.

Schon in der Saison 2022/2023 mussten die Seelbacher die Landesliga verlassen. Unter dem damaligen Trainer Oliver Dewes hatte das Team allerdings bis kurz vor Toreschluss die Chance, die Klasse zu halten. Nach dem Wiederaufstieg über die Relegation waren in der abgelaufenen Runde die Felle schon deutlich früher weggeschwommen.

Lesen Sie auch

Was trotz der sportlichen Miesere auffiel: Der Trainer musste, anders als man es aus der Bundesliga kennt, nicht seinen Hut nehmen. Hakan Ilhan hatte zu Beginn der Saison noch mit der Doppelbelastung zu kämpfen, als Spieler auf dem Platz wie auch als alleinverantwortlicher Trainer zu fungieren.

Christoph Lawicki kam im November

Im November bekam er mit Christoph Lawicki Verstärkung und fortan war ein Trainerduo beim FSV aktiv. Sportlich wurde es auch mit Lawicki nicht besser, was die Verantwortlichen aber nicht davon abhielt, dem Trainerteam nun auch für die neue Runde das Vertrauen zu schenken. „Jetzt ist der Blick nach vorn gerichtet. Der Neustart soll mit Leidenschaft, Zusammenhalt und einem klaren Plan angegangen werden. Deshalb freuen wir uns umso mehr, dass Christoph Lawicki und Hakan Ilhan weiterhin als Trainer der ersten Mannschaft an der Seitenlinie stehen werden. Beide gehen den Weg mit uns weiter, was ein starkes Zeichen ist“, teilte der Verein schon im Mai mit.

Aleksander Fries hat den Verein verlassen, um als Spielertrainer bei der SG Dörlinbach-Schweighausen anzuheuern. Auch Daniel Weichert, Philipp Himmelsbach, Johannes Erb, Lukas Sonnemann und Marius Hacker sind nicht mehr beim FSV am Ball.

Neu dabei ist nun Cheikh Camara, der in der Vorsaison noch beim FC Lahr-West spielte. Stütze des Teams bleibt Kapitän Sascha Roth, der einst mit dem Offenburger FV in der A-Junioren-Bundesliga gegen Thomas Müller am Ball war.

Das erste Testspiel in der Sommervorbereitung war für die Seelbacher derweil kein Vergnügen. Beim SV Schapbach, in der Vorsaison der Dominator der Bezirksliga und nun in der Landesliga am Ball, gab es ein 0:10. Auch wenn Ergebnisse in der Vorbereitung keine hohe Aussagekraft haben, wird dies dem Selbstvertrauen nicht gutgetan haben.