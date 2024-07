Anzeige: Vereinsvorstellung FSV Seelbach

Nach nur einem Jahr in der Bezirksliga ist der FSV Seelbach durch eine nervenaufreibende Relegation wieder in die sechsthöchste Spielklasse zurückgekehrt. Der Trainer bleibt nach der überraschenden Absage von Domenico Bologna Hakan Ilhan. Im Kader gibt es nur einen namhaften Abgang zu verkraften.

Bevor der Traum vom direkten Wiederaufstieg wahr wurde, musste der FSV Seelbach richtig leiden. In der Relegation zur Landesliga hatte sich das Team von Trainer Hakan Ilhan im Hin- und Rückspiel von der Reserve des SV Kuppenheim mit 1:1 getrennt. Das Elfmeterschießen musste die Entscheidung bringen – und auf fremden Platz behielten die FSV-Akteure die Nerven. Nach dem Abstieg aus der Landesliga im Jahr zuvor ging es direkt wieder hoch.

Mit dem Comeback in der sechsthöchsten Spielklasse war lange Zeit nicht zu rechnen. Der Rückstand schien bereits zu groß. Doch in der Endabrechnung hatten die Seelbacher drei Punkte zwischen sich und Verfolger SC Lahr II gebracht und die Chance in der Relegation dann genutzt.

Mit dem Aufstieg sollte auch die Mission von Ilhan erfüllt sein. Der Co-Trainer war in die Chefrolle gerückt, als sich der Verein Ende April von Stefan Schlageter getrennt hatte.

Er war als Übergangslösung eingeplant, denn ein alter Bekannter hatte bereits für die neue Runde zugesagt: Domenico Bologna, 2020 beim FSV zurückgetreten, weil die Chance auf die Relegation zur Landesliga in der abgebrochenen Spielzeit vom Verband nicht gegeben wurde, hätte das Team nun in der Landesliga trainieren können. Doch dann machte Bologna im Juli aus heiterem Himmel doch einen Rückzieher und Ilhan blieb als Chef an Bord.

Auf dem leitenden Trainerposten gibt es für die Landesliga keine Veränderung und auch der Kader bleibt bis auf eine Ausnahme zusammen. Stürmer Geraldum Kappa schließt sich dem SV Rust an. Neuzugänge wurden bislang nicht vermeldet. Das Team, dass den Aufstieg geschafft hat, geht also gemeinsam die Mission an, diesmal auch länger als ein Jahr in der Landesliga zu bleiben.

Posten des Sportlichen Leiters kann auch im Team aufgefangen werden

Zwei Baustellen gibt es allerdings noch im Funktionsteam. Der Verein sucht einen Co-Trainer für Ilhan und steht auch derzeit ohne Sportlichen Leiter da. Ralph Linster hat den Posten nach sechs Jahren abgegeben. „Wir haben auch ohne Ralph ein funktionierendes Leitungsteam. Wenn keiner seinen Posten übernimmt, können wir das also auch über die Teamleistung abfangen. Wir haben aber auch noch Zeit“, sagt die FSV-Vorsitzende Silke Lecher im Gespräch mit unserer Redaktion.

Die Zielsetzung der Seelbacher ist der Klassenerhalt. „Wenn das nicht klappen sollte, ist das allerdings auch kein Beinbruch. Die Landesliga ist für uns kein Muss. Die ersten Spiele sind besonders wichtig, um zu sehen, wie wir reinkommen. Dann ergibt sich, was es am Ende für uns wird“, gibt sich Lecher entspannt. Das Team wird etwas größer, da vier A-Jugendliche aufrücken. „Jahrgangsbedingt sind das für diese Saison nur wenige“, so die Vorsitzende.

Die Sommerpause war für den Aufsteiger durch die Relegation besonders kurz. Es gab nur ein Testspiel gegen den SC Kuhbach-Reichenbach, dass mit 1:2 verloren wurde. Ein weiterer Test gegen TGB Lahr wurde abgesagt und schon am kommenden Samstag geht es mit den Pflichtspielen wieder los. In der Qualifikationsrunde des Verbandspokals hat der FSV ein hartes Los erwischt. Es geht gegen den Bezirksligameister SV Oberkirch.

In der Liga verloren die Seelbacher in der abgelaufenen Runde im Hinspiel mit 1:3, feierten dann allerdings auf eigenem Platz Mitte April einen berauschenden 4:0-Sieg gegen den SVO.