Dass Absteiger in der neuen Liga in der Folgesaison zu den klassischen Aufstiegsfavoriten gehören, ist eine Annahme, die auf den FSV Altdorf in der vergangenen Runde in der Bezirksliga nicht zutraf. FSV-Sportvorstand Felix Pietrock war davon nicht überrascht. „Wir wussten, dass es schwierig wird. Wir haben in den vergangenen Jahren Qualität verloren. In der Rückrunde hat die Mannschaft verstanden, worauf es ankommt und Platz zehn war das verdiente Ergebnis“, erklärt er im Gespräch mit unser Redaktion.

In der Hinrunde geriet das Team mit Platz 13 in Abstiegsgefahr. In der Rückrundentabelle gab es dann aber Platz sechs und der Klassenerhalt war frühzeitig geschafft.

Das Team sei nun weiter im Umbruch. „Mit Janosch Bologna haben wir einen Spielertrainer, der hoffentlich für ein paar Tore gut ist“, sagt Pietrock über den prominenten Neuzugang vom SV Rust. „Die Integration der Neuen wird auch noch Zeit brauchen. Deshalb waren die Testspiel-Ergebnisse auch durchwachsen. Die Neuzugänge machen aber einen guten Eindruck. Nach dem Pokalspiel gegen Kork am Sonntag werden wir sehen, wo wir stehen.“ Gegen das Team der Kreisliga B aus Kehl sind die Altdorfer in der ersten Pokalrunde klarer Favorit.

Seelbach wird als einer der Favoriten auf den Aufstieg gehandelt

In den Testspielen gab es einen 11:2-Kantersieg gegen die SG Ettenheimweiler/Wallburg und einen 4:0-Sieg gegen Orschweier. Auf der anderen Seite stehen für Altdorf aber auch die Niederlage gegen die Reserve vom FV Rammersweier und das Unentschieden gegen die Zweitvertretung vom FV Langenwinkel.

Ein Mittelfeldplatz in der Bezirksliga wäre laut dem Sportvorstand der Altdorfer ein angemessenes Ziel. Vorne sieht er den FSV Seelbach. „Die haben eine gute Truppe. Aber auch Willstätt und Sulz gehören für mich zu den Kandidaten für oben.“

Das Team hat neben dem neuen Trainer auch einen neuen Sponsor. Das sorgt derweil noch dafür, dass die neuen Trikots noch nicht da sind. Daher wurde mit einem offiziellen Mannschaftsbild bislang noch gewartet.

Zu- und Abgänge beim FSV Altdorf

Zugänge: Janosch Bologna (SV Rust), Radoslav Zihala, Robin Haas (beide SG Ettenheimweiler/Wallburg), Thomas Warkentin (SV Schmieheim), Davide Di Benedetto (FV Langenwinkel), Baptiste Bibian (AS Erstein), Philipp Hermann und Lennart Fischer (beide eigene Jugend).

Abgänge: Dominik Schmider, Ruben Schacht (beide SV Grafenhausen), Philipp Herzog, Moritz Ossfeld (beide SV Kippenheim), Rick Kampfmann (SG Rheinhausen) und Fabian Beckmann (FC Kollnau).

Trainer: Janosch Bologna geht in seine erste Saison als Spielertrainer in Altdorf.