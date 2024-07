Anzeige: Vereinsvorstellung FSV Altdorf

Beim Bezirksligisten ist in diesem Sommer das große Stühlerücken angesagt. Unter den zehn Neuzugängen ist auch der Trainer Ivelin Momchilov, der selbst schon in der zweiten Liga in Bulgarien gespielt hat. Die Ziele sind nach dem zehnten Platz im Vorjahr bescheiden. Es soll ein einstelliger Rang herausspringen.

Inklusive Trainer Ivelin Momchilov ist der FSV Altdorf mit zehn Neuzugängen in die Vorbereitung auf die anstehende Bezirksligarunde gestartet. Als Saisonziel stellt sich die Sportliche Leitung einen einstelligen Tabellenplatz vor. Die vergangene Spielzeit hat die Elf aus dem Ettenheimer Stadtteil auf dem zehnten Platz abgeschlossen.

Für Coach Momchilov steht die erste Saison in Altdorf an. Im März hatte sich der Verein von Trainer Janosch Bologna getrennt. Die Verantwortung auf der Trainerbank übernahm der bisherige Co-Trainer Jan Luca Bachmann. Dieser wurde bis zum Saisonende in seiner Arbeit vom Spielausschuss unterstützt. Schon Ende März war dann fix, dass Momchilov zur neuen Saison das Amt übernimmt. Er hat in seiner Heimat Bulgarien lange in der zweiten und dritten Liga gespielt und verfügt mittlerweile auch über eine langjährige Trainererfahrung. Vorher trainierte Momchilov die SG Nonnenweier/Allmannsweier in der Kreisliga A Nord und stieg mit dem Team in die B-Liga ab. „Nach vielen Jahren bei der SG Nonnenweier/Allmannsweier freue ich mich jetzt auf eine neue Herausforderung“, wurde Momchilov in einer Mitteilung der Altdorfer zitiert. Die Entscheidung hatte für ihn auch praktische Gründe, zumal er sei geraumer Zeit in Altdorf wohnt und seine Tochter auch bereits bei der „Dancing Company“ des FSV Altdorf tanzt.

Derby gegen Aufsteiger Ettenheim gleich am ersten Spieltag

In den bisherigen Testspielen gab es für die Altdorfer eine 2:8-Packung gegen die Reserve des FV Herbolzheim und ein 4:0-Kantersieg gegen den SV Kippenheim. Gegen die Kippenheimer traf der Trainer zum zwischenzeitlichen 3:0 auch erstmals selbst. Drei weitere Testspiele gegen die Reserve des SV Niederschopfheim, die SG Rheinhausen und die SG Freiamt-Ottoschwanden stehen noch an, bevor es am 11. August im Bezirkspokal gegen den SV Oberschopfheim mit den Pflichtspielen losgeht. Zum Ligaauftakt wartet dann gleich das Derby gegen den Aufsteiger vom FV Ettenheim.

Zugänge: Axel Beckert, Frederic Kolb, Louis Perrot, Ivelin Momchilov (alle SG Nonnenweier/Allmannsweier), Marco Karle (SV Münchweier), Jannis Wagner, Simon Metzger, Noah Kern, Jakob Wagner (alle SV Grafenhausen) und Jannik Greiff (SG Wallburg).

Abgänge: Janosch Bologna (SC Kappel), Gian Luca Architravo (FC Kirnbach), Yann Bibian (nun Trainer in Frankreich), Baptiste Bibian (Frankreich) und Lennart Fischer (CSC Batzenhofen-Hirblingen).