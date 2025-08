Seit dem Aufstieg aus der Kreisliga B hat der FC Ottenheim in der Nordstaffel der A-Liga gespielt. Die Zeiten sind nun vorbei. Jetzt ist die Mannschaft in der Südstaffel gelistet.

Lieblings- oder Angstgegner kennt wohl jede Mannschaft. Der FC Ottenheim kann vor der neuen Saison allerdings kaum eine Einschätzung abgeben, welcher Konkurrent ihnen denn besonders liegen könnte und gegen wenn es erfahrungsgemäß schwierig wird. Denn Erfahrungen mit den Gegnern gibt es nur wenig.

Nach zwei Jahren, in denen der FCO nach dem Aufstieg aus der Kreisliga B in der A-Klasse Nord auf Torejagd ging, ist die Mannschaft nun in der Südstaffel zu Hause. Statt nach Renchen und Kehl geht es jetzt nach Kippenheim und Kappel.

Geografisch stehen nun ganz andere Orte auf der Liste für die Auswärtsfahrten, wenngleich trotzdem keine Weltreisen in diesem Klassement anstehen.

Fünf neue Gesichter im Schwanauer Ortsteil

Das Team, dass sich in Ottenheim dann zu diesen Auswärtsspielen auf den Weg machen wird, ist größer geworden. Abgänge gibt es beim FCO mit Keeper Dirk Ostermann und Yannick Rheinschmitt zwei. Dafür gibt es fünf neue Gesichter im Schwanauer Ortsteil. Georg Zahn und Philip Pechlaner kamen vom SSV Schwaibach, Jens Schlegel vom TGB Lahr, Manuel Günther vom Absteiger aus Neuried und Sergio Pauli vom VfR Willstätt.

Mit dem Laufbahnende von Ostermann steht ein Fernsehpromi beim FCO nun nicht mehr auf dem Platz. Der Keeper hatte im Oktober am 7. Spieltag in der Nachspielzeit per Kopf zum 1:1 getroffen und wurde aufgrund dieses Treffers anschließend ins „Aktuelle Sportstudio“ eingeladen. An der ZDF-Torwand landete er einen Treffer, verlor das Duell gegen den Fußballprofi Lois Openda von RB Leipzig, der dreifach erfolgreich war, allerdings. Der Treffer gegen Auenheim ist mittlerweile nicht mehr das 1:1 gewesen, denn die Partie wurde am Grünen Tisch mit 3:0 für Ottenheim gewertet.

Der Klassenerhalt in der Kreisliga A Nord gelang dem Team von Trainer Benjamin Ziegler, der nun in seine vierte Saison in Ottenheim geht, denkbar knapp. Trotz einer 0:4-Niederlage beim SV Diersheim wurde beim FCO aufgrund der Ergebnisse der Konkurrenz am vorletzten Spieltag der Ligaerhalt gefeiert.

Die Niederlage gegen die SG Wagshurst/​Ulm am letzten Spieltag fiel nicht mehr ins Gewicht. Die Ottenheimer landeten schließlich mit 30 Zählern auf Rang 14.

In der Vorbereitung gab es bislang drei Testspiele. Gegen den FC Neuried siegte der FCO mit 2:1, bei der SG Ettenheimweiler/Wallburg wurde mit 3:2 gewonnen und gegen den klassenhöheren FV Sulz waren die Ottenheimer beim 1:5 klar unterlegen. Das erste Pflichtspiel steht nun schon an diesem Freitag an. Im Bezirkspokal geht es zum SV Bad Peterstal. Anstoß ist um 20 Uhr. In der Liga startet der FC Ottenheim dann erst am 24. August. Erster Gast der neuen Saison ist an dem Sonntag der SC Kappel. Anstoß ist um 15 Uhr.

Budenzauber hat hohen Stellenwert im Verein

Der Fußballclub Ottenheim wurde 1964 gegründet. In der Gründungsmannschaft spielten Eckhard Karkossa, Dieter Ellerreit, Willi Bäuerlein, Ewald Badke, Klaus Zipf, Bernd Lauenroth, Hans Spothelfer, Fritz Völker, Erwin Fenner, Gerhard Phillipp und Rudi Ittermann. Im vergangenen Jahr feierte der Verein seinen 60. Geburtstag im großen Rahmen. Es gab einen Familienparkours, eine Hüpfburg ein Lagerfeuer und die Europameisterschaft wurde übertragen.

Sportlich wird in Ottenheim auch der Budenzauber groß geschrieben. Insgesamt 180 Mannschaften beteiligten sich am Dreikönigsturnier des FCO im Januar. In verschiedenen Altersklassen und Formationen lieferten sich die Teams eine Woche lang spannende Begegnungen. Seit mehr als 40 Jahren lädt der FC Ottenheim in die Rheinauenhalle zum Hallenturnier ein. Es ist eines der bekanntesten der Region.