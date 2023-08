Der FC Ottenheim ist zurück. Nach dem Abstieg in der Saison 2017/2018 haben die Ried-Kicker sich wieder für die Kreisliga A qualifiziert. In der Hinrunde blieb die beste Offensive der Liga auf dem Weg dorthin gar ganz ohne Niederlage. Nun bleibt das Team zusammen und der Klassenerhalt ist das Ziel.

Für den FC Ottenheim startet in der neuen Saison eine Reise ins Ungewisse. „In der Nordstaffel der Kreisliga A kennen wir die Gegner überhaupt nicht. Nur den SV Leutesheim haben wir bei einem Vorbereitungsturnier nun auf dem Platz erlebt. Die sind ja ebenfalls Aufsteiger aus der Kreisliga B – und die waren stark“, sagt Benjamin Ziegler, Trainer des FCO, im Gespräch mit unserer Redaktion.

Auch wenn sich aufgrund der fehlenden Erfahrungswerte die Stärke der Konkurrenz schwierig einschätzen lässt, ist die Zielsetzung bei den Ottenheimern klar. „Für uns geht es um den Klassenerhalt“, hält Ziegler fest.

Dem Trainer steht für die kommende Runde eine verstärkte Mannschaft zur Verfügung. Marco Achtelik und Christian Mück haben schon zum Ende der vergangenen Saison mitgekickt. „Nun sind wir froh, dass sie sich dazu entschieden haben, auch fest bei uns zu bleiben“, so Ziegler. Mück war zuletzt vereinslos und Achtelik hatte pausiert. Zudem kehrt Maximilian Gaß vom FC Neuried zurück nach Ottenheim. Paul Nußbaum, Justin Schreiber, Cedric Quast, Pascal Fissler, Philipp Mayer und Luka Bürkle rücken aus der Jugend nach. Mario Kunz, Marvin Stöckl und Erin Berisha haben das Team allesamt Richtung SG Nonnenweier-Allmannsweier verlassen.

Akteure in den Testspielen auf neuen Positionen ausprobiert

In den Testspielen gab es für die Ottenheimer nur einen Sieg. Die SG Ettenheimweiler/​Wallburg wurde mit 4:3 besiegt. „Bei uns haben in der Vorbereitung auch viele Spieler urlaubsbedingt gefehlt. Mir ist aber lieber, sie sind jetzt weg, anstatt in der Saison. Dadurch, dass einige Akteure gefehlt haben, haben wir Spieler auf neuen Positionen ausprobiert“, sagt Ziegler. Möglicherweise ist die Ottenheimer Mannschaft für die neue Saison somit variabler geworden.

„Taktisch haben wir in der Vorbereitung nur minimale Veränderungen einstudiert“, erzählt Ziegler, der auch in der kommenden Runde auf einen großen Kader für erste und zweite Mannschaft setzt: „Eine feste Aufteilung gibt es da bei uns nicht.“

Ein Neuzugang für den FC Ottenheim hat derweil seinen Stammplatz neben dem Feld und soll in der neuen Liga die Spieler ins richtige Licht rücken: Der Trainingsplatz wurde mit einer neuen, hochmodernen und energieeffizienten LED-Flutlichtanlage ausgestattet.

Auf diesem Platz trainiert das Team nun für das erste Pflichtspiel am kommenden Sonntag. Im Pokal ist der FV Dinglingen zu Gast. Anstoß ist um 17 Uhr.

Zugänge: Maximilian Gaß (FC Neuried), Marco Achtelik (hatte pausiert), Christian Mück (vereinslos, vorher TSV Ofterdingen), Justin Schreiber, Cedric Quast, Paul Nussbaum, Pascal Fissler, Philipp Mayer und Luka Bürkle (alle eigene Jugend).

Abgänge: Mario Kunz, Marvin Stöckl und Erin Berisha (alle zur SG Nonnenweier-Allmannsweier).



Trainer: Benjamin Ziegler (Chef) und Thorsten Ottmann.