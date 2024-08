Anzeige: Vereinsvorstellung FC Ottenheim

Der FC Ottenheim startet in wenigen Wochen in seine zweite Saison in der Kreisliga A. Nach einer überzeugenden Runde mit dem vorzeitigen Klassenerhalt kann der FCO mehr als zufrieden auf die vergangene Spielzeit zurückblicken. Als Außenseiter in die Runde gestartet, überzeugte das Team vor allem in den Heimspielen und legte dort den Grundstein für den letztlich überzeugenden Klassenerhalt. Mit Thorsten Ottmann sitzt ein erfahrener Mann auf der Trainerbank, der es gut verstanden hat, die Mannschaft zu einer Einheit zu formen und diese im Laufe der Saison weiterzuentwickeln.

Bekanntermaßen ist das zweite Jahr in einer neuen Spielklasse oftmals das schwierigere, so dass sich der FCO nicht ausruhen darf und auch von Beginn an wieder fleißig Punkte sammeln muss, um sich in der Klasse zu etablieren. Seit einigen Wochen läuft nun bereits die Vorbereitung. „Die Sommervorbereitung verläuft wie meistens, derzeit noch etwas schleppend und holprig. Leider haben auch wir mit urlaubsbedingten Ausfällen zu kämpfen, zudem haben sich auch einige Spieler verletzt, so dass wir in den Testspielen nur durchschnittliche Ergebnisse erzielt haben. Sehr schwer wiegt für uns vor allem die schwere Kreuzbandverletzung unseres Top-Torjägers Kevin Krieg. Leider müssen wir auf ihn aller Voraussicht nach die komplette Runde verzichten, was für uns ein enormer Schlag ist“, bedauert Ottmann.

Lesen Sie auch

„Uns fehlen somit sichere 15 bis 20 Tore, was wir nun irgendwie auffangen müssen. Wir wollen dies im Kollektiv schaffen und Kevin die nötige Zeit geben, um sich von seiner Verletzung zu erholen. Auch wenn die Ergebnisse in der Vorbereitung bislang noch zu wünschen übrig lassen, sind wir mit der Trainingsbeteiligung an sich sehr zufrieden und hoffen, dass es auch bis zum Saisonstart so weitergeht.“

Der FCO wird in der kommenden Saison auf einen beinahe unveränderten Kader zurückgreifen. Noch steht kein Name auf der Liste der Neuzugänge, allerdings wird sich hier möglicherweise noch einmal etwas bis zum Saisonstart tun.

Mit Justin Schreiber, der zum Lokalrivalen nach Nonnenweier wechselt, und Cedric Oberle, der seine aktive Karriere beenden wird, hat der FCO zwei Abgänge zu verzeichnen. Positiv gilt es zu erwähnen, dass vier A-Jugendspieler in der neuen Runde die Mannschaft ergänzen werden und so erste Luft im Seniorenfußball schnuppern. Auf die Ziele der neuen Saison angesprochen gibt sich Ottmann eindeutig: „Wir wollen auch in der neuen Saison so schnell wie möglich den Klassenerhalt sichern und uns in sicheren Tabellenregionen bewegen. Es wird allerdings durch den Ausfall von Kevin enorm schwer werden, aber hier müssen nun andere Jungs in die Bresche springen. Ich bin mir sicher, dass wir das auch schaffen werden und sich alle enorm reinhängen werden. Wir haben leider keinen so großen Kader, aber wir wollen versuchen, das ganze trotzdem so gut wie es geht aufzufangen. Ein sicherer Mittelfeldplatz wäre für uns gerade in der schwierigen zweiten Saison in der neuen Liga ein enormer Erfolg.“

SV Ödsbach gilt als Favorit für den Aufstieg in die Bezirksliga

Auch bei den Favoriten für die kommende Runde legt sich Ottmann fest: „Ich sehe vor allem den SV Ödsbach als letztjährigen Tabellenzweiten als großen Favoriten für den Aufstieg an. Sie hatten schon in der vergangenen Saison ein tolles Team und haben dies noch einmal sinnvoll verstärkt. Der Aufstieg wird nur über sie gehen. Allerdings ist für mich auch der SV Diersheim ein Geheimfavorit. Sie haben vergangenes Jahr ebenfalls eine gute Runde gespielt und werden auch in der neuen Saison eine gute Rolle spielen. Ansonsten ist die Klasse sehr ausgeglichen und jeder kann vermutlich jeden schlagen. Wir haben eine gute Mannschaft, auch wenn wir einen Top-Stürmer ersetzen müssen. Wir sind sicherlich in der Lage, an einem guten Tag jedem Gegner das Leben schwer zu machen. Dennoch bleibt der frühzeitige Klassenerhalt das primäre Ziel.“

Auch beim FC Ottenheim hat sich in der Sommerpause einiges getan und die Weichen wurden gestellt. Sollte man an die Heimstärke der vergangenen Saison anknüpfen können, so darf man sich im Ried sicherlich über eine gute Rolle in der Liga freuen und der Klassenerhalt dürfte kein Problem darstellen.