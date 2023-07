Sieben Abgängen stehen beim Absteiger FC Neuried sieben Neuzugänge gegenüber. Angesichts diesen kleine Umbruchs sieht Trainer Christian Thau sein Team nicht als Top-Favorit für den direkten Wiederaufstieg in die Bezirksliga. Mit einem guten Saisonstart in die Kreisliga A ist für den FCN aber alles drin.

Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga, spielt der FC Neuried in der kommenden Saison in der Kreisliga A Staffel Nord. Der Verein aus dem Ried bewerkstelligt dabei einen kleinen Umbruch: Sieben Abgängen stehen sieben Neuzugänge gegenüber. Die Spieler, die uns verlassen haben, suchen eine neue Herausforderung“, erklärt der Neurieder Trainer Thau. So heuert Eddy Fust als Spielertrainer beim SF Kürzell an. Henry in der Au und Manuel Dorner wechseln ebenfalls in die Kreisliga B zu den SF Kürzell. Auch Max Gaß schließt sich mit dem FC Ottenheim einem weiteren B-Ligisten an. Yannik Bittiger (SC Offenburg), Fabio Schwend (SV Niederschopfheim) sowie Matthias Wiedenmann (FV Schutterwald) haben sich einem Team in der Landesliga angeschlossen.

Vier Jugendspieler sind zu den Aktiven aufgerückt

„Wir haben den Kader in der Folge etwas verjüngt“, erklärt Trainer Christian Thau. Aaron Apsel, Matteo Oßwald, Adrian Kopf sowie Jakob Reuter sind allesamt aus der eigenen Jugend aufgerückt. Hinzu kommen mit Lukas Grothmann (SC Durbachtal), Pablo Herb (FV Zell-Weierbach) und Julian Reichenbach (FV Schutterwald) drei externe Neuzugänge, die das Team verstärken sollen.

„Unser Ziel ist es in den verbleibenden drei Wochen der Vorbereitung die Neuzugänge in die Mannschaft zu integrieren“, so Thau. Außerdem gelte es für den erfahrenen Trainer, der in seine achte Saison als Trainer beim FC Neuried geht, ein Spielsystem zu finden und zu etablieren.

Foto: Fissler

Insgesamt habe man 37 Spieler, die sich auf die beiden Mannschaften aufteilen. Thau plant mit 16 bis 18 Spielern für die Erste. Der Kader hat sich schon etwas herauskristallisiert, aber durch Verletzungen in den ersten Trainingseinheiten bekommen auch weitere Spieler die Chance, sich für die erste Mannschaft zu empfehlen.

Thau sieht drei Vereine im Aufstiegsrennen vorne

Der FC Neuried geht als Absteiger nicht automatisch als Meister-Favorit in die kommende Saison. „Die ersten fünf Saisonspiele werden entscheidend sein. Wenn wir einen guten Start hinlegen, ist vieles möglich“, so Thau. Der Saisonstart werde die Richtung der Spielrunde vorgeben. Der direkte Wiederaufstieg scheint möglich, angesichts der starken Konkurrenz aber ein schweres Unterfangen für den FCN. „Es wird vermutlich etwas dauern, bis wir uns gefunden haben und das neue Spielsystem passt. Wir wollen uns in der neuen Liga behaupten und oben mitspielen“, gibt Thau die Zielrichtung vor.

Als Top-Favoriten für den Aufstieg sieht der Coach aber andere Teams. „Rein von den Namen her sehe ich den SV Diersheim, die DJK Tiergarten-Haslach sowie die SpVgg Kehl-Sundheim vorne. Sie haben sich in der Pause gut verstärkt“, erklärt er seine Einschätzung. Aber auch die zweiten Mannschaften in der Liga seien nicht zu unterschätzen. Dort müsse man immer abwarten, was von oben herunterkomme.

Zu- und Abgänge beim FC Neuried

Zugänge:

Aaron Apsel, Matteo Oßwald, Adrian Kopf, Jakob Reuter (alle eigene Jugend), Lukas Grothmann (SC Durbachtal), Pablo Herb (FV Zell-Weierbach), Julian Reichenbach (FV Schutterwald). Abgänge:

Eddy Fust (Spielertrainer SF Kürzell), Henry in der Au, Manuel Dorner (beide SF Kürzell), Yannik Bittiger (SC Offenburg), Fabio Schwend (SV Niederschopfheim), Matthias Wiedenmann (FV Schutterwald), Max Gaß (FC Ottenheim). Trainer:

Christian Thau geht in die achte Saison als Trainer des FC Neuried.