Anzeige: Vereinsvorstellung FC Neuried

Hauchdünn haben die Kicker aus Ichenheim und Altenheim in der Kreisliga A Nord den Klassenerhalt geschafft. In der neuen Runde sollen die Nerven nicht so strapaziert werden. Marcel Reichenbach, Albert Wagner und Kevin Baitinger sind neu dabei. Timo Schwend, Jonas Zeeb und Robin Metzger sind weg.

Für den FC Neuried geht es in Kürze in die neue Saison. Nach einem schwierigen vergangenen Jahr, als das Team lange Zeit um den Klassenerhalt zittern musste, möchten die Ried-Kicker in der kommenden Saison von Beginn an in ruhigen Fahrwassern schwimmen. Ein kleiner Zwischenspurt direkt nach Winterpause verhalf dem FC letztlich zum Klassenerhalt, allerdings blieb die Mannschaft auch in der Rückrunde gerade spielerisch oftmals hinter den eigenen Erwartungen zurück.

Nun soll in der neuen Saison alles anders werden. Die Vorbereitung verlief bislang jedoch durchwachsen, wie Sportvorstand Friedhelm Roth berichtet. „Die Trainingsbeteiligung und die Stimmung in der Mannschaft sind gut und alle Jungs sind hochmotiviert und freuen sich auf die kommende Saison. Gerade auch die jungen Spieler machen einen guten Eindruck. In den Vorbereitungsspielen lief es bislang allerdings mäßig, was aber in der Sommervorbereitung durchaus normal ist. Wir mussten verletzungsbedingt und urlaubsbedingt oftmals auf Spieler verzichten, so dass gerade die Anfangsformationen doch meist andere waren. Wir sind dennoch Alles in allem mit der Vorbereitung zufrieden, müssen die Leistung bis zum Saisonstart allerdings noch deutlich steigern“, sagt er.

Nach der nicht zufriedenstellenden Saison hat sich auch im Kader des FC Neuried einiges getan. Mit Marcel Reichenbach, der vom FV Schutterwald kommt, Albert Wagner und Kevin Baitinger, die vom SV Hesselhurst nach Neuried wechseln sowie Karim Gebel, Jona Wollenbär und Tim Roth, die aus der eigenen Jugend in den Kader stoßen, sind insgesamt sechs Neuzugänge fix. „Sie werden uns helfen, den Kader in der neuen Saison breiter aufzustellen und uns auch qualitativ weiterbringen. Bislang machen sie einen guten Eindruck und haben sich bereits gut im Team integriert,“ so Roth.

Allerdings muss Neuried in Zukunft auch auf drei Spieler verzichten. Timo Schwend geht zum SV Oberschopfheim, Jonas Zeeb wechselt nach Schutterwald und Robin Metzger hat seine Karriere beendet.

Leutesheim und Diersheim sind die Favoriten

Dennoch kann das Trainerteam, dass in seine zweite Saison gehen wird, aus einem breiten Spielerkader schöpfen und Marco Weber und Dirk Rudhardt sind sicherlich erfahren genug, um die junge Mannschaft in der kommenden Saison besser aufzustellen. Auch die Saisonziele sind in Neuried bereits klar abgesteckt: „Wir wollen nach der schwierigen vergangenen Saison so schnell wie möglich den Klassenerhalt sichern und uns in sicheren Tabellenregionen etablieren. Zudem geht es für uns vor allem darum, junge Spieler weiterzuentwickeln und insgesamt die Teamstruktur zu verbessern. Wir wollen unseren Fans zukünftig in den Heimspielen guten und attraktiven Fußball zeigen und immer mit Herz und Leidenschaft agieren,“ sagt Roth auf Nachfrage.

Angesprochen auf die Favoriten in der Kreisliga A Nord für die kommende Saison legt sich Roth fest: „Gerade die Teams aus Leutesheim und Diersheim verfügen über einen super Kader für die neue Saison. Sie haben sich wirklich sinnvoll verstärkt. Ich denke, die Meisterschaft und das Thema Aufstieg wird vor allem über diese beiden Mannschaften entschieden. Wir sehen uns selbst ganz im Mittelfeld der Liga. Wenn wir einen guten Tag erwischen, können wir die Favoriten ärgern. Dennoch schauen wir zunächst einmal vor allem auf uns und wir wollen eine konstante gute Runde spielen, in der wir die ein oder andere Überraschung schaffen wollen.“