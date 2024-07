Die Mission Klassenerhalt wurde denkbar knapp erfüllt. Der FC Kirnbach hatte in der Endabrechnung vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz in der Kreisliga A Süd. Diesen Rang nahm schließlich Oberharmersbach ein und die Kirnbacher waren gerettet.

Ein Abstieg wäre ein großes Fiasko gewesen, denn die Kirnbacher gehören in der Kreisliga A zum Stammpersonal. Der Ausrutscher mit dem Ausflug in die Kreisliga B in nach der Saison 2021/2022 wurde im Jahr darauf umgehend korrigiert. Seit 2004 war Kirnbach zuvor nicht mehr in der B-Liga gelistet gewesen. Von 2012 bis 2016 spielte das Team sogar in der Bezirksliga.

Für die neue Runde muss die Mannschaft einige Abgänge verkraften. Bei der ersten Mannschaft sagten gleich drei Fußballer leise Servus, die nach der abgelaufenen Saison ihre Karriere beendet haben. Kevin Matzander war drei Jahre beim FCK und Thomas Mayer schnürte zwei Jahre im Wolfacher Teilort die Schuhe. Sie und der spielende Co-Trainer Fabian Staiger wurden allesamt verabschiedet. Staiger war seit seiner Jugend aktiv für den FC Kirnbach. Marco Scholder (Zukunft offen) wurde ebenfalls verabschiedet.

Kontinuität herrscht in Kirnbach auf dem Trainerposten. Raphael Leukel hatte schon im Winter für eine weitere Saison zugesagt.

Nachdem Staiger sein Karriereende bekannt gab und hierdurch der Platz an Leukels Seite frei wurde, musste sich der Verein Gedanken über einen Nachfolger machen. Sportvorstand Günter Wöhrle und Spielausschuss Tobias Erker trafen sich mit Gian Luca Architrave. Im Gespräch, welches sich von Beginn an positiv anfühlte, entschied sich Architrave nach kurzer Bedenkzeit für den Posten des Co-Trainers beim FC Kirnbach.

Architrave, der früher schon beim FC Kirnbach als Spieler agierte, kehrt nun nach einer achtjährigen Pause zum FC Kirnbach als Co-Trainer zurück. Er spielte in dieser Zeit für den SC Hofstetten, den FC Wolfach und war in der abgelaufenen Saison Spieler des FSV Altdorf in der Bezirksliga.

Durch den personellen Aderlass wird es spannend sein, ob der FC Kirnbach den Klassenerhalt erneut packt. Bisher gab es nur ein Freundschaftsspiel, das gegen die Reserve von Hofstetten mit 3:0 verloren wurde. Fünf weitere Testspiele stehen noch an, bevor es für die Kirnbacher am 17. August im Bezirkspokal gegen den FV Dinglingen ernst wird.