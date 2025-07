Anzeige: Vereinsvorstellung FC Kirnbach

Beim FC Kirnbach verabschiedet man sich in diesem Sommer von einem langjährigen Leistungsträger. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn der Kunstrasen, der seit 2007 im Wolfacher Stadtteil der Träger für Kicker mit guten Leistungen war, wird ausgetauscht. „Schon bald dürfen wir auf einem topmodernen, neuen Belag spielen. Wir sind bereit für die kommende Runde“, so der Verein auf Facebook, wo er auch aktuelle Bilder des Baufortschritts teilt.

In Kirnbach wird für die Zukunft demnach auf Steine statt Beine gesetzt – auch wenn für das Kreisliga-A-Team trotzdem noch fähige Beine für die neue Runde übrig bleiben. Nicht mehr am Start sind allerdings Stefan Lehmann, Michael Dera und Spielertrainer Gian-Luca Architravo.

„Nach unglaublichen 30 Jahren Vereinszugehörigkeit verabschieden wir eine echte Legende. Danke für deinen Einsatz auf und neben dem Platz. Du hast Spuren hinterlassen“, schreibt der Verein in seiner Würdigung für Lehmann. Dera wird für seine „Leidenschaft, Verlässlichkeit und Teamgeist“ gedankt und dem Spielertrainer dafür, dass er zwar nur ein Jahr da war, aber „in dieser Zeit einen bleibenden Eindruck“ hinterlassen hat.

Ähnlich viele Zähler in Hin- und Rückrunde geholt

Neu im beschaulichen Kinzigtal-Ort ist derweil Timo Leukel (zuvor beim FC Fischerbach), Lukas Armbruster (kommt von den Kickers Lauterbach) und Tom Staiger, Yanneck Totzke und Fabian Wöhrle, die alle aus der eigenen Jugend aufrücken. Trainer Raphael Leukel geht in seine vierte Saison und hat mit Fabian Staiger nun einen neuen Co-Trainer an seiner Seite.

Im ersten Testspiel gegen den Vertreter aus der Kreisliga A Nord, die SG Nußbach/Bottenau, lief bei der 1:4-Niederlage für die Kirnbacher noch nicht alles rund. Bis zum Auftakt im Pokal Mitte August ist allerdings noch viel Zeit, die nötigen Mechanismen einzustudieren. Alle paar Tage steht dafür ein neuer Testspielgegner parat.

Die Kirnbacher standen in der vergangenen Saison für Kontinuität. In der Hin- wie auch in der Rückrunde gab es ähnlich viele Punkte für einen Mittelfeldplatz. Die Fans dürfen gespannt sein, ob eine Wiederholung gelingt.