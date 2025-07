Anzeige: Vereinsvorstellung FC Ettenheim-Altdorf

Vieles ist neu in der Rohanstadt, nachdem aus zwei Teams eins geworden ist. Es gibt zahlreiche Spieler und auch ein Funktionsteam, das so noch keine Saison zusammen erlebt hat.

Aus zwei mach eins: Nach fünf Jahren Vorbereitungszeit hat sich nun aus dem FSV Altdorf und dem FC Ettenheim der neue Verein FC Ettenheim-Altdorf gegründet. „Was im Jugendbereich seit zwei Jahrzehnten gut funktioniert, soll jetzt im Seniorenbereich fortgesetzt werden“, war der Tenor bei der sehr gut besuchten Gründungsversammlung im Clubheim des FSV Altdorf. Die Jugendspieler beider Vereine sollen künftig auch im Aktiven-Alter eine ansprechende, gemeinsame fußballerische Heimat haben.

Sowohl der FV Ettenheim wie auch der FSV Altdorf haben in ihrem letzten eigenständigen Herrenjahr in der Bezirksliga den Klassenerhalt geschafft. Die Ettenheimer landeten auf Rang fünf und der FSV am Ende auf Platz zehn.

Auch wenn der Spielerpool durch die Zusammenlegung schon groß ist, gibt es noch einige Neuzugänge für die Premierensaison. Yann Carisey kam von der SG Ettenheimweiler/Wallburg, Jameel Nouri aus der Jugend des SC Lahr und Luca Brenner kam vom SV Kippenheim. Alle anderen Neuzugänge kommen aus der Jugend des FV Ettenheim oder des FSV Altdorf hoch. Das Team versprüht damit in der Bezirksliga sicherlich jugendliche Dynamik, an Erfahrung fehlt es aber noch.

Sehr junge Mannschaft geht an den Start

Erfahrung bringt dafür aber den neue Trainer mit. Florian Ey ist schon seit 2016 an der Seitenlinie unterwegs. Erst war er beim SC Orschweier, dann beim SV Rust und zuletzt beim FV Sulz. Mit den Sulzern hat er in der Bezirksliga in den vergangenen Jahren immer eine gute Rolle gespielt, auch wenn es nie mit dem Aufstieg zum ganz großen Wurf reichte. „Das Projekt hat mich direkt angesprochen. Die Herausforderung, zwei Mannschaften in einem Verein sportlich zusammenzuführen und daraus eine funktionierende Einheit zu bilden, reizt mich ungemein”, so Ey bei seiner Vorstellung.

Im Juli testete das neu zusammengestellte Team schon gegen zahlreiche Gegner. Beim FC Teningen gab es eine deutlich 1:9-Schlappe und auch gegen den Kehler FV beim 1:5 noch keinen Sieg. Dann schlug der FCEA allerdings die Nachbarn vom SV Grafenhausen mit 7:3. Danach gab es eine 3:5-Niederlage gegen den OFV, einen 4:3-Sieg gegen den TGB Lahr und eine 0:4-Niederlage gegen den FC Emmendingen. Bis zum ersten Pflichtspiel im Pokal gegen die SG Windschläg/​Bohlsbach am 10. August sind noch Spiele gegen den SC Lahr und den SC Orschweier vorgesehen.

Bei der Bezirksliga-Konkurrenz hat der FC Ettenheim-Altdorf offenbar schon vor dem ersten Ligaspiel Eindruck gemacht. Beim FV Sulz wurde die neue Mannschaft als einer der Favoriten für die oberen Plätze genannt.