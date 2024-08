Mit einem Sieg gegen den SV Oberharmersbach hat die Hummel-Elf vergangene Saison den Abstieg verhindert. Im ersten Spiel der neuen Saison in der Kreisliga A wird es nun gegen die SpVgg Schiltach gehen. Einfach dürfte das nicht werden.

Vor mehr als 300 Zuschauern sicherte sich der DjK Welschensteinach Anfang Juni gegen den SV Oberharmersbach den Klassenerhalt in der Kreisliga A.

Im direkten Abstiegsduell gegen den SV Oberharmersbach behielt der Gastgeber am letzten Spieltag beim 3:1-Heimsieg die Oberhand und sicherte sich damit den viel umjubelten Klassenerhalt. Wie erwartet war das Spiel laut Verein kein Fußballleckerbissen, denn beide Mannschaften agierten von Beginn an mit sehr viel Vorsicht, um Fehler zu vermeiden und dem Gegner nach Möglichkeit nur wenig Torchancen zu bieten.

Dennoch kannte der Jubel gegen Ende und nach dem Match bei der DJK und den zahlreichen Fans natürlich keine Grenzen mehr – und so ganz nebenbei hatte die Hummel-Elf sogar noch zwei Plätze gutgemacht und die Saison mit 38 Punkten als Zehnter beendet. Insgesamt musste man das Feld vierzehnmal als Verlierer verlassen. Elfmal nahm die Elf den Sieg mit, fünfmal trennte man sich vom Gegner mit einem Unentschieden.

Für das nächste Spiel geht es am kommenden Sonntag zur Bezirkspokal-Quali zum SC Kuhbach-Reichenbach. Anpfiff ist um 17 Uhr. Das erste Spiel in der neuen Saison der Kreisliga A geht dann am 25. August gegen die SpVgg Schiltach.

Diese dürfe kein einfacher Gegner werden: Das Team beendete die vergangene Saison mit 45 Punkten auf Rang Sechs. Dabei konnten die Kicker dreizehn Siege davon tragen und mussten sich elfmal geschlagen geben. Sechsmal verließ man das Feld mit einem Unentschieden.