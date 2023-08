Ein Punkt Vorsprung war es schließlich, der der DJK Prinzbach am Ende der Vorsaison reichte, um ein weiteres Jahr in der Kreisliga A antreten zu dürfen. 37 Zähler genügten, um Schiltach und Orschweier hinter sich zu lassen. Der SC Kappel und der SV Grafenhausen waren sowieso schon weit abgeschlagen und hatten ihren Abstiegsplatz frühzeitig sicher.

Das Team in der Nähe des Schönbergs bekommt nun mit Eric Mehlhorn nur einen externen Neuzugang. Mehlhorn stellte in der vergangenen Runde seine Torjägerqualitäten unter Beweis – allerdings in der Kreisliga C. Für den ETSV Offenburg traf er 20 Mal ins Schwarze und war der zweitbeste Torjäger der Liga. Ob sich eine ähnliche Quote aber auch gleich zwei Ligen höher realisieren lässt, ist fraglich.

Abseits der externen Verstärkung setzt die DJK mit Justus Schmidt, Jonas Dorner, Florian Ams und David Schüle Hoffnungen in die Jugend. Alle vier stehen vor ihrer ersten Saison im Herrenbereich.

Kapitän Johannes Beck hat das Schiff verlassen

Auf der anderen Seite wird der Abgang von Johannes Beck zum FV Biberach sicherlich eine große Lücke reißen. Immerhin war Beck der Kapitän des Teams. Auch Fabian Konradt (SV Oberschopfheim) und Christian Walter (ASV Nordrach) haben die DJK Prinzbach verlassen. Walter wechselte 2012 und später wieder 2017 nach Prinzbach.

Mit Frank Becherer und Christoph Schilli wurden zudem zwei Urgesteine der DJK Prinzbach verabschiedet. Beide verbrachten die komplette Zeit als Aktive bei der DJK Prinzbach und haben dabei die guten und auch die schlechten Zeiten mitgemacht. „Sie waren mit ihrem Einsatz und Engagement stets ein Vorbild für die jungen Mitspieler im Team“, heißt es auf der Internetseite des Vereins. Nicht zuletzt waren sie auch Führungsspieler und übernahmen auf dem Platz die Verantwortung. Schilli, langjähriger Kapitän und deshalb auch Ehrenspielführer der DJK Prinzbach, war auch zur Stelle, als Not am Mann war – und übernahm als Interimstrainer in der Saison 2017/2018 die Mannschaft als Spielertrainer.

Im ersten Pflichtspiel der Saison war vom personellen Aderlass wenig zu spüren. Deutlich wurde der Ligakonkurrent Schiltach mit einem 3:0-Sieg nach Hause geschickt. Nun wartet mit der SG Gengenbach/Reichenbach schon am kommenden Sonntag der nächste Gegner aus der eigenen Liga im Pokal, bevor es dann – Ironie des Spielplans – schon wieder gegen Schiltach geht. Diesmal zum ersten Spieltag in der Kreisliga A. Das einzige Freundschaftsspiel der Prinzbacher in der Vorbereitung ging derweil mit 3:5 gegen die Reserve des FV Schutterwald verloren.

Kontinuität gibt es bei der DJK Prinzbach auf dem Trainerstuhl. Eduard Jung geht schon in seine fünfte Saison. Jung ist in Lahr als ehemaliger Trainer der SpVgg. Lahr – ein Vorgängerverein des SC Lahr – ein Begriff.

Zugänge: Eric Mehlhorn (ETSV Offenburg), Justus Schmidt, Jonas Dorner, Florian Ams, David Schüle (alle eigene Jugend).

Abgänge: Johannes Beck (FV Biberach), Fabian Konradt (SV Oberschopfheim), Christian Walter (ASV Nordrach).



Trainer: Eduard Jung geht in seine fünfte Saison in Prinzbach.