Anzeige Vereine setzen auf bewährtes Konzept

Die Arbeitsgemeinschaft der Boller Vereine, die die Veranstaltung ausrichtet, hat wieder ein buntes Programm-Paket geschnürt, dessen Inhalt Jung und Alt gleichermaßen begeistern soll. Denn für alle ist bei der Hockete, die mit mitreißender Musik, bester Unterhaltung und leckerem Essen aufwartet, etwas dabei. Da das Konzept der Vorjahre bei den Besuchern sehr gut angekommen ist und zahlreiche Besucher in die Ortsmitte lockte, bleiben die Veranstalter diesem treu.

So wird die Dorfhockete am Samstag um 15 Uhr wieder mit dem beliebten Walkinglauf ihren Anfang nehmen. Dabei sind zwei Strecken ausgeschildert, die fünf und zehn Kilometer lang sind und durch das Streuobstparadies rund um Boll führen. Im Bereich der Skihütte werden die Läufer an der Verpflegungsstation mit Wasser versorgt. Die Streckenführung bleibt wie in der Vergangenheit gleich, jedoch wird dieses Jahr in umgekehrter Richtung gestartet. Start und Ziel ist die Dorfmitte von Boll. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, teilen die Veranstalter mit.

Nach der offiziellen Eröffnung um 17 Uhr wird in den Vereinszelten, im Feuerwehrhaus und im Rathaus bewirtet. Ein weiterer Höhepunkt erwartet die Gäste ab 17.30 Uhr. Dann geht wieder das Bobby-Car-Rennen über die Bühne, das schon 2017 für jede Menge Gaudi sorgte. Ließen damals die Erwachsenen die Reifen der kleinen Plastikautos quietschen, sind in diesem Jahr die Kinder an der Reihe. Teilnehmen dürfen junge Rennfahrer im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren. Ab 20 Uhr wird die Band "Hilander" (ehemals "Klostertaler") um die Musiker Christian Torchiani und Wolfgang Maier die Freiluftbühne im Herzen der Ortschaft rocken. Im Weinkeller im Rathaus werden den Gästen Weinspezialitäten und kleine Snacks serviert. Um 22 Uhr öffnet dann auch die Bar im Jugendraum ihre Pforten.