Anzeige Verein zeigt Erfolge

Von Besuchern und Kleintierfreunden können mehr als 250 Tiere, darunter 75 Kaninchen, Puten, Enten, Hühner, Zwerghühner und Tauben in verschiedenen Rassen, Farbenschlägen und Aussehen von mehreren verschiedenen vereinseigenen Züchtern größtenteils beeindruckende züchterische Erfolge, bestaunt werden. In zehn herbstlich geschmückten naturnahen Volieren werden Hühner und Tauben gezeigt. Seltene Puten gibt es in einem Großgehege zu bewundern. Die Ausstellung ist geöffnet am Samstag, 3. November, ab 15 Uhr und am Sonntag, 4. November, von 10 bis 16 Uhr, wobei sich am Vormittag das Sonderbörse-Glücksrad dreht. Die Siegerehrung findet am Samstagabend gegen 19.30 Uhr statt. Vorstandschaft und deren Ausschuss zeigen sich zufrieden mit den erlangten Zuchterfolgen ihrer Mitglieder.

Während bereits am Freitag die Anlieferung der Tiere erfolgt ist, werden die Preisrichter am Samstagvormittag ihre Bewertungen abgeben. Ähnlich wie in den Vorjahren findet auch diesmal dieser vereinsinterne Wettbewerb in den Räumlichkeiten des vereinseigenen Züchterheims statt.

Für die teilnehmenden Züchter besteht dabei einmal mehr die Gelegenheit, ihre erfolgreichen Zuchtergebnisse der interessierten Öffentlichkeit vorzustellen. Im Kleintierzüchterverein Bisingen können einige Mitglieder auf bedeutende Referenzen, so zum Beispiel die letztjährigen Erfolge bis auf Europaebene verweisen. Für Bewirtung der Besucher ist in bester Weise gesorgt. Parallel zum Frühschoppen und Mittagstisch (Schnitzel und Bratwurst mit Beilagen, Schnitzelwecken) am Sonntag werden am Nachmittag auch Kaffee und Kuchen angeboten.