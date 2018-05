Anzeige Verdiente Ernte eingefahren

In die Saison startete das SVW Team mit einem 2:1 Heimsieg gegen die SG Deißlingen/Lauffen. Dass dieser knappe Erfolg von großer Bedeutung war, zeigte der weitere Verlauf der Runde, denn zusammen mit dem TSV Schramberg, dem in der Vorrunde beim 1:1 ein Punkt abgeknöpft werden konnte, gab es bis Mitte der Rückrunde einen Dreikampf um den Meistertitel. Im ersten Rückrundenspiel in Deißlingen gab es zwar eine Niederlage mit dem gleichen Ergebnis wie in der Vorrunde, doch als die SG in Irslingen und Waldmössingen Federn lassen musste, nutzten die SVW-Fußballer die Gunst der Stunde, konnten in Epfendorf und Oberndorf dreifach punkten und zogen damit vier Spieltage vor Schluss mit sieben Zähler Vorsprung davon. Somit hatte das Team von Spielertrainer Ralf Schneider, im Nachholspiel gegen den FC Hardt einen "Matchball" und die Möglichkeit, den Deckel zumachen, und wie Schneider in der Hauptversammlung betonte, die verdiente Ernte einzufahren. Dies gelang dann mit einem 3:0 Heimsieg.

Vor dem letzten Spiel am kommenden Sonntag zuhause gegen den türkischen Sportverein steht der SV Winzeln mit 81:23 Toren und 67 Punkten verdient ganz oben an der Tabellenspitze, und Kapitän Florian Lehrer kann den begehrten Meisterwimpel in Empfang nehmen.

Das Team mit Henning Schwenk und seinem Stellvertreter Ron Armbruster, zwei sehr gute Torhüter, und mit Simon Gaus einem überragenden Torjäger, der bisher 32 Treffer erzielte. Im Gegensatz zu den vergangen Jahren konnten in dieser Runde durch die Breite des Kaders verletzungsbedingte Ausfälle kompensiert werden. Wenn es eng wurde, schnürte Ralf Schneider seine Fußballschuhe selbst und war dabei eine große Stütze für die jungen Spieler.

Nach mehreren Meisterschaften der zweiten Mannschaft in den letzten Jahren (1997, 2002, 2004, 2007, 2008, 2017) ist dies nach 31 Jahren wieder der erste Titel der ersten Mannschaft, wobei sie nach zwei Vizemeisterschaften in der Bezirksliga knapp am Landesligaaufstieg scheiterte, weil damals noch keine Relegation ausgespielt wurde.

Sehr gute Jugendarbeit

Grundstein für den Erfolg der sehr jungen Truppe, in der noch viel Potenzial steckt, und die mit der Struktur der Meistermannschaft von 1987 verglichen werden kann, ist die jahrelange sehr gute und intensive Jugendarbeit beim SVW, die jetzt ihre Früchte trägt.

Bisherige Bezirksligabilanz

Der SV Winzeln absolvierte in der Bezirksliga bisher 568 Spiele und konnte davon 222 für sich entscheiden. 127 Partien endeten Unentschieden und 219 Mal musste man dem Gegner den Sieg überlassen. Bei einem positiven Torverhältnis von 918:897 gab es insgesamt 793 Punkte. Umgerechnet auf den früheren 2-Zähler-Modus stehen hier 571:565 Punkte zu Buche. Mit dem Aufstieg in die Bezirksliga hofft man bei SVW natürlich, dass diese Bilanz im positiven Sinne ausgebaut werden kann.