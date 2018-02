Anzeige Verbot ist Geburtsstunde des Broatschua

Neben dem Häsabstauben, Hexenball, jugendlichem Tanzfestival, Broatschuaball, Schmotzigem mit Kinderdisco und Fasnetsverbrennen findet jährlich der große Umzug statt. Mit Wanderungen, Ausflügen, Binokelabend, Weißwurstfrühstück und Waldweihnacht wird auch das Jahr über die Gemeinschaft gepflegt.

Das närrische Wochende startet mit dem Hexenball am Freitag, 2. Februar, um 20 Uhr in der Halle. Am Samstag, 3. Februar, ab 13.30 Uhr findet das Kinder- und Teenietanz-Festival in der Halle statt, und ab 20 Uhr sind alle dort zur Wildwest-Party in Broatschua-City eingeladen. Am Sonntag, 4. Februar, treffen sich 43 Zünfte und Gruppen zum großen Umzug ab 13.30 Uhr.