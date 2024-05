Es wäre der größte Erfolg der noch jungen Vereinsgeschichte des SC Lahr: Wenn das Team am 25. Mai in Freiburg gegen den FC 08 Villingen antritt, geht es um den Verbandspokal. Der Gegner geht als Favorit ins Rennen – doch auch die Lahrer haben ihre Stärken.

Der Endspielort traf nicht auf viel Gegenliebe. Die Verantwortlichen des SC Lahr hätten sich – auch wenn das Dreisamstadion eine Kultstätte des Fußballs ist – einen Ort gewünscht, an dem die Fans näher am Geschehen sind und sich die erwarteten 3000 bis 4000 Zuschauer nicht im weiten Rund etwas verlieren. Doch wenn der SC Lahr am Nachmittag des 25. Mai den SBFV-Pokal in die Höhe strecken sollte, wird es den Spielern auch egal sein, wo dieser historische Triumph schließlich gelang. Zudem bietet Freiburg im Anschluss auch hervorragende Möglichkeiten für eine rauschende Pokalsieger-Party.

Ex-Profi Daniel Caligiuri tritt gegen die Lahrer an

Mit dem FC 08 Villingen gibt es allerdings vorher eine harte Nuss zu knacken. Das Team ist aktuell Tabellenführer der Oberliga und drängt mit aller Macht auf den Aufstieg. Zudem haben die Villinger sogar einen Ex-Profi in ihren Reihen: Daniel Caligiuri wurde in Villingen-Schwenningen geboren, wurde im Laufe seiner Karriere mit dem VfL Wolfsburg 2015 DFB-Pokalsieger und spielte mit den Wölfen wie später auch mit dem FC Schalke 04 in der Champions League. Seit Februar ist der 36-Jährige nun zurück bei seinem Heimatverein. Er und auch Angreifer Marcel Sökler, der in der Oberliga schon 24 Tore beisteuerte, bringen ein gewaltiges Maß an Qualität auf den Platz.

Lesen Sie auch

Doch die Lahrer haben durchaus einiges dem entgegenzusetzen. Das Team verfügt zwar nicht über den großen Top-Angreifer, der Tore in Serie produziert, dafür aber über einen kollektiv starken Angriff. Konstantin Fries und Adriano Spoth haben sich mit zwölf Treffern in der Verbandsliga bislang am treffsichersten gezeigt und Mick Keita liegt in der teaminternen Torjägerliste mit elf Buden nur knapp dahinter. Die Villinger Verteidigung muss also gleich drei gefährliche Angreifer im Blick haben. Auf Fries sollte sowieso ein besonderes Augenmerk liegen, denn der 24-Jährige ist besonders für seine Dribblings bei den Gegnern der Verbandsliga gefürchtet. Er zieht zumeist gleich mehrere Gegenspieler auf sich – und schafft damit auch Räume für seine Teamkollegen.

Foto: Bender

Im Mittelfeld kommt für die Lahrer das Comeback von Johannes Wirth gerade noch rechtzeitig. Der 31-Jährige war zehn Monate mit einem Kreuzbandriss raus, ist mittlerweile aber sogar wieder fit für die Startelf. Er ist ballsicher und hat den Blick für die klugen Pässe durch die Schnittstellen der Abwehr. Daniel Monga übernimmt neben Wirth den defensiveren Part – und das gelingt ihm in dieser Saison so gut, dass auch der Bahlinger SC auf ihn aufmerksam wurde. In der kommenden Runde spielt Monga mit den Kaiserstuhl-Kickern in der Regionalliga.

In der Abwehr fehlt dem SCL mit Simon Zehnle zwar schon seit geraumer Zeit ein Eckpfeiler der vergangenen Jahre verletzungsbedingt, doch sein Bruder Sören hält die Verteidigung trotzdem gut zusammen. 37 Gegentore in bislang 30 Saisonspielen sind auch eine recht gute Bilanz. In der Top zehn der Liga haben nur die beiden führenden Teams – Auggen und die Villinger U 21 – weniger Tore hinnehmen müssen. Neuzugang Pedro Allgaier hat sich auf der Position des rechten Verteidigers als Volltreffer erwiesen. Der ehemalige Spieler des Freiburger FC ist unumstrittene Stammkraft.

Wenn der SC Lahr den Pokal holt, wäre dies zweifelsfrei der bislang größte Erfolg der noch jungen Vereinsgeschichte. 2015 wurden die beiden Vereine Lahrer FV und Spvgg Lahr zum SCL zusammengelegt. Seitdem spielt das Team durchgängig in der Verbandsliga und landete in jeder Saison unter den ersten Zehn.

2019 hat der SCL die Villinger 4:0 besiegt

Im vergangenen Sommer klopfte der SCL dann sogar an die Tür zur Oberliga an. In der Relegation wurde der 1.FC Mühlhausen nach Hin- und Rückspiel besiegt. Gegen den 1.FC Normannia Gmünd war dann allerdings Endstation. Im Hinspiel war Lahr mit 0:3 deutlich unterlegen und im Rückspiel war das 0:0 immerhin ein Achtungserfolg.

Die Fronten sind klar geklärt, aber der FC 08 Villingen hat mit seiner Favoritenstellung im Pokal nicht nur gute Erfahrungen gemacht. In der Saison 2017/2018 wurde das Pokalendspiel gegen den Verbandsligisten SV Linx ausgerechnet in Lahr völlig überraschend 1:2 verloren. Auch beim jetzigen Finalgegner SC Lahr setzte es in der Saison 2019/2020 im Achtelfinale des SBFV-Pokals eine herbe 0:4-Niederlage. Sören Zehnle, Simon Zehnle, Johannes Wirth und Dennis Häußermann waren auch damals mit dabei.

Der Weg des SC Lahr ins Pokalfinale war teilweise steinig. In der ersten Runde ging es beim Kehler FV gleich einmal in die Verlängerung. 2:1 setzten sich die Lahrer nach 120 Minuten durch. Konstantin Fries gelang in der 109. Minute der entscheidende Treffer. Bei einem Unentschieden wäre der SCL raus gewesen, denn in Südbaden gilt noch die Regel, dass der klassentiefere Verein bei einem Gleichstand weiter ist. Die Kehler hätten also als Landesligist auch ein 0:0 halten können – und wären damit in die zweite Runde gekommen.

Zitterpartie im Viertelfinale gegen Schallstadt

Der Weg der Lahrer führte weiter nach Oberwolfach. Dort gab es einen souveränen 4:1-Erfolg und das Achtelfinale gegen Stadelhofen war damit gebucht. Wieder setzten sich die Lahrer – diesmal auf eigenem Platz – in der regulären Spielzeit durch. Adriano Spoth und Fries trafen beim 2:0-Sieg.

Im Viertelfinale wurde es richtig eng. Gegen den Landesligisten FC Wolfenweiler-Schallstadt lief schon die 120. Minute. Es stand noch 0:0 – was für die Gäste an der Dammenmühle das Weiterkommen bedeutet hätte. Doch dann trat Daniel Monga zum Elfmeter an und verwandelte für die Lahrer, die nach einer Roten Karte sogar in Unterzahl agierten.

Im Halbfinale wurde der SV Oberachern, Pokalsieger des Vorjahres, überraschend mit 5:0 vom Platz gefegt. Einen magischen Tag wie gegen Oberachern braucht der SC Lahr nun auch am 25. Mai gegen den FC 08 Villingen.