Anzeige Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft

Die Firma Herz, die 1974 in Bochingen gegründet wurde, beliefert vom Standort Epfendorf aus weltweit mehr als 700 Kunden, die aus zahlreichen Branchen wie Automotive, Elektronik, Medical, Luft- und Raumfahrtbeschäftigt sowie Forst, Spielzeug oder auch Design und Maschinenbau kommen. Herz ist die einzige Firma, die in der Lage ist, Bleche und Bänder zu ätzen. Sie hält rund 750 Materialsorten im Haus vor und fertigt sowohl Einzelstücke als auch Mengen bis 50 Millionen für ihre Kunden an. Hoch moderne Bildverarbeitung in der Serienprüfung und neuerdings auch die Bildverarbeitung für dekorative Bauteile gehören zum täglichen Geschäft und zwei autarke, redundante Fertigungsstandorte im Ort verringern das Risiko durch Elementarschäden.

Am Donnerstag dieser Woche wurde offiziell die Produktion im Werk 2 im Epfendorfer Gewerbegebiet "Sandbühl" aufgenommen. Hier hat Ätztechnik Herz ein neues, umweltfreundliches Gebäude erstellt, das über eine Heizung mit Wärmepumpe und dem nachwachsenden Rohstoff Holzpellets verfügt, wobei auch die Maschinenheizung über die Haustechnik läuft. Die Treibhausgasbilanz (Carbon footprint) ist im Neubau deutlich kleiner als im Stammwerk, werden hier doch 35 Prozent an elektrischer Energie durch CO2-neutrales Holz ersetzt. Alle Arbeitsprozesse sind stark automatisiert und verknüpft. Die Gebäudeleittechnik ist mit der Prozesssteuerung vernetzt und visualisiert. Damit ist die Umwelttechnik auf dem neuesten Stand – alle Genehmigungsverfahren sind abgeschlossen. Vor dem Haus wurde eine Tankstelle für Elektroautos erstellt, an der sowohl die eigenen E-Fahrzeuge der Firma Herz, als auch Elektrofahrzeuge anderer Besitzer aufgeladen werden können.

Mit der Inbetriebnahme von Werk 2 hat die Ätztechnik Herz von Steffen Herz einen weiteren Schritt getan, um die Unternehmensphilosophie zu unterstreichen – nämlich Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft zu übernehmen.