Anzeige Veranstalter halten an bewährtem Konzept fest

An drei Spielstätten Weihnachtscafé, Musikpavillon und englische Kirch gibt es ein umfangreiches musikalisches Programm, von weihnachtlichen Weisen über Orgelkonzerte bis hin zu Auftritten von Musikvereinen.

Für Kinder gibt es am Samstag das Kinder- und Puppentheater "Die kleine Meerjungfrau", außerdem wird die Eiskönigin Mystique am Samstag im Kurpark unterwegs sein. Die bietet am Freitag und Samstag auch eine Feuershow. Am Sonntag startet dann der Nikolaus dem Wildbader Winterzauber noch einen Besuch ab.

Geöffnet ist der Markt am Freitag von 16 bis 21 Uhr, am Samstag von 14 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr.