Anzeige Veranstalter halten an bewährtem Konzept fest

Der "Winterzauber im Kurpark" Bad Wildbad hat sich in kürzester Zeit zu einem wahren Publikumsmagneten entwickelt. In diesem Jahr findet der Weihnachtsmarkt vom 8. bis zum 10. Dezember statt. 2012 sei die Idee im Johannes-Haus entstanden, erzählt Manfred Preuss, der Vertreter der Johannes-Einrichtungen in Bad Wildbad und Bad Liebenzell. Man habe sich bei der Stadt erkundigt und wollte sich eigentlich gerne beteiligen. Dabei habe man festgestellt, dass es das in der Stadt bislang noch gar nicht gebe. Nach einem sehr erfolgreichen ersten Versuch auf dem eigenen Gelände folgte 2013 in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung der Umzug in den Kurpark. "Das ist ein wunderschöner Platz", sagt Preuss. Hier habe man die Ruhe, die man für so einen nostalgischen Markt brauche.