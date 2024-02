Anzeige: Verabschiedung Thomas Schäfer

1 Seelbach bietet mit seinem malerischen Schwarzwaldpanorama einen besonders schönen Wohnort. Foto: Gemeinde

Thomas Schäfer engagierte sich zwei Amtszeiten lang als Bürgermeister für Seelbach. Er kennt und schätzt die Vielfältigkeit der Gemeinde. Wichtige Projekte – große und kleine – wurden angestoßen und umgesetzt. Das Ergebnis: eine hohe Lebensqualität.









In Seelbach endet diese Woche eine Ära. Für Bürgermeister Thomas Schäfer ist nach zwei Amtszeiten Schluss – er kandidierte nicht erneut. Für den Verwaltungsexperten ist es der richtige Zeitpunkt: „Es ist an der Zeit, dass Jüngere die Aufgaben in Seelbach anpacken.“ Für den 60-Jährigen wird nun das Privatleben eine größere Rolle einnehmen. Zeit für sich und die Familie möchte sich Schäfer nehmen. Ab März kommt dann eine neue Herausforderung auf ihn zu. Als Verwaltungsfachmann wird er für den Ortenaukreis im Sozialbereich arbeiten und seine Expertise einbringen.