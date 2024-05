Der Chauffeurverein 1923 Lahr und Umgebung lässt am Donnerstag, 9. Mai, ab 10 Uhr auf dem Langenhard alle Väter hochleben. Geboten ist ein buntes Unterhaltungsprogramm.

Es ist ein kleiner Verein, der immer wieder Großes auf die Beine stellt: Der Chauffeurverein Lahr und Umgebung lädt zum Vatertagsfest auf dem Langenhard ein – inklusive Bulldog-Treffen, zu dem am kommenden Donnerstag bis zu 200 Traktoren erwartet werden.

Die Schlepper kommen nicht nur aus der gesamten Ortenau, sondern auch aus dem Elsass, aus Mittelbaden sowie aus dem Hochschwarzwald, etwa St. Peter oder Glottertal. Die Oldtimer-Schau dürfte dabei wieder reichlich Nostalgie versprühen, die sicher viel Gesprächsstoff bietet. Und auch für den Nachwuchs sind die Traktoren eine Attraktion, sodass sich ein Ausflug auf den Langenhard mit der ganzen Familie lohnt.

Ab 10 Uhr beginnt das Fest auf dem Hof des Anwesens Braun. Auch schlechtes Wetter kann den Organisatoren keinen Strich durch die Rechnung machen: „Aufgrund des zuletzt großen Besucherandrangs sind wir gezwungen, zwei Zelte aufzustellen“, sagt Thomas Kollmer, erster Vorstand des Chauffeurvereins Lahr.

Dort werden die Besucher mit Grillwürsten, Flammenkuchen sowie Rollbraten mit Pommes und Salat verköstigt. Auch für eine große Auswahl an hausgemachten Kuchen ist gesorgt. Erstmals wird ein Waffelstand aufgestellt sein. Für Wanderer und Radfahrer, aber auch Autofahrer ist das Fest gut zu erreichen. Genügend Parkplätze stehen in der Nähe des Geländes zur Verfügung.

Derzeit hat der Chauffeurverein an die 50 Mitglieder, die das Vatertagsfest stemmen: „Es ist unser Jahreshighlight“, betont Kollmer, der sich dankbar zeigt für all die Unterstützung, die er bei der Organisation durch die Mitglieder und auch fremde Helfer erfährt. „Hier möchte ich ausdrücklich auf den Einsatz von Andrea und Josef Himmelsbach hinweisen, denen das Anwesen Braun gehört und welche als Schriftführerin und Rechner im Verein tätig sind. Sie sind durch ihren überdurchschnittlichen Einsatz maßgeblich am Gelingen des Vatertagsfestes beteiligt. Ein Verein kann sich glücklich schätzen, wenn er solch engagierte Mitglieder hat.“

Der Vorsitzende ist über jeden Neuzugang froh, um diverse Aktivitäten rund um den Kraftverkehr wieder aufleben zu lassen. Derzeit beschränken sich die Aktivitäten des Vereins auf gesellige Monatstreffen.

Thomas Kollmer freut sich auf zahlreiche Besucher: „Willkommen ist jeder“, verspricht er und zählt auf, warum es sich lohnt, vorbeizukommen: „Lassen sie sich von der Vielzahl der ausgestellten Fahrzeuge beeindrucken. Freuen sie sich auf interessante Gespräche mit Fahrzeugliebhabern jeden Alters. Verbinden sie eine schöne Wanderung mit einer gemütlichen Einkehr bei uns.“