Anzeige Valentinszauber in der Therme

Auch am Samstag, 16. Februar, versprüht der Valentinstag noch seinen Zauber in der Sauna Pinea der Paracelsus-Therme in Bad Liebenzell. Gäste können sich ab 18 Uhr von einem liebevoll abgestimmten Verwöhnprogramm mit Schokoladen-Peeling und Rosencreme-Masken verzaubern lassen.