Anzeige: Uphill und downhill mit dem eMTB von KTM

Bergauf, bergab oder auch einfach bei einer entspannten Radtour besticht das Modell Macina Kapoho 8973 mit Komfort. Dank dem bewährten Straight-Line-Link-Konzept für ein sensibles und di-rektes Anspruchsverhalten des Fahrwerks sind die Carbon- und Aluminium-Rahmen bereit für jedes Outdoorabenteuer. Alle Mo-delle sind auf der bewährten Dimension-Mix-Bereifung unterwegs. Das 29-Zoll-Laufrad an der Front sorgt für optimale Fahrstabilität und Lenkpräzision, die 27,5-Zoll-plus-Bereifung am Hinterbau für beste Kraftübertragung und Traktion. Mit einem ebenso leichten wie kraftvollen und dynamischen Bosch-Motor der neuesten Ge-neration werden Fahrdynamik und Agilität auf ein neues Level gehoben.

Die BDU384Y Power Tube Batterie bietet eine Kapazität von 800 Wh. Hier setzt KTM einmal mehr auf das bewährte Power-Tube-Top-Loader-Konzept. Dabei handelt es sich um eine von KTM ent-wickelte Akku-Entnahme. Diese erfolgt nach oben aus dem Unter-rohr heraus. Das Entfernen und Wiedereinsetzen der Batterie wird dadurch zum Kinderspiel.

Lesen Sie auch

Sicherheit durch Sichtbarkeit: die neue Helmgeneration von uvex

Sicher, sichtbar, praktisch: Ein Helm ist ein absolutes Muss, egal wo Radfahrer unter-wegs sind. Dabei sind Sicherheit - und damit verbunden auch Sichtbarkeit - sowie praktische Features für den Fahralltag entscheidend. Die in vielen Farben von. schlicht bis schrill erhältlichen Helme der uvex-Serie stride visor MIPS bieten genau das, wie das Team von Walter Renz weiß. Zwei Faktoren zeichnen diese extrem schlagfesten Helme besonders aus: das Visier und das MIPS.

Das kratzfeste Visier lässt sich ganz einfach nach Bedarf herunterklappen. Damit schützt der Helm nicht nur den Kopf, sondern auch die Augen. Starker Wind, leichter Regen, Insekten - all das ist damit kein Problem mehr. Optische Brillen lassen sich gut damit kombinieren. Dank neuem Bajonettverschluss ist die Scheibe schnell gegen ein optional erhältliches dunkles oder klares Visier auszutauschen.

Während sich das aerodynamische Visier an der Heimaußenseite in das Design des Helms wunderbar einfügt, fällt das MIPS optisch gar nicht auf. Dabei handelt es sich nämlich um Technologie innerhalb der Hardshell mit Kunststoff-Außenschale. Eine Gleitschale im Helm absorbiert im Falle eines Sturzes die Flieh- und Rotationskräfte. Dies minimiert das Risiko von Kopf- und Hirnschäden.

Fahrrad-Flohmarkt am 5. Juli

Dieses Wochenende, am Samstag, 5. Juli, findet der jährliche und beliebte Fahrrad-Flohmarkt bei Walter Renz auf dem Wolfsberg statt. Verkäufer können ihr gebrauch-tes Fahrrad oder eBike hier zu einem guten Preis in neue Hände geben, Käufer haben die Chance auf ein Schnäppchen. Am Freitag, 4. Juli, zwischen 9 und 12 Uhr sowie zwischen 14 und 17 Uhr, können Verkäufer ihre gebrauchten Zweiräder ohne Anmel-dung zu Walter Renz bringen. Das Team übernimmt bis zum Flohmarkt am Samstag, 5. Juli, die Aufstellung aller Räder. Als Organisationsgebühr fallen 10 Euro für Fahr-räder, 20 Euro für eBikes an.

Für Käufer beginnt der Spaß am Samstag, 5. Juli. Von 9 bis 12 Uhr finden sie auf dem Gelände bei Walter Renz eine große Auswahl an gebrauchten Rädern. Der Vorteil an der Organisation durch die Fachleute: Interessierte können sich vor Ort kompetent beraten lassen, welches Bike am besten zu ihnen und ihren Ansprüchen passt.

Wird ein Rad verkauft, übernehmen die Fachleute die restliche Abwicklung. Nicht verkaufte Räder müssen noch am Samstag, 5. Juli, bis 12.30 Uhr wieder abgeholt werden.

5. Juli, 9 bis 12 Uhr: Fahrrad-Flohmarkt

5. Juli, bis 12.30 Uhr: Abholung nicht verkaufter Räder

4. Juli, 9 bis 12 und 14 bis 17 Uhr: Annahme von Fahrrädern und eBikes

10 Euro pro Fahrrad, 20 Euro pro eBike

Autor: Jacqueline Geisel Fotos: Unternehmen, Jacqueline Geisel