Anzeige Unterstützung – von Anfang an

Aufgrund der großen Nachfrage der letztjährigen Unternehmensnachfolgeveranstaltung wird in Kooperation mit der IHK Reutlingen am 7. Mai bereits die nächste Veranstaltung zum Thema Unternehmensnachfolge in der Stadthalle Balingen stattfinden. Neben der IHK Reutlingen und der Wirtschaftsförderung werden auch Mitglieder des BL-Startnetzwerks mitwirken. Das BL-Startnetzwerk wird somit in diesem Jahr rund 20 standortbasierte Veranstaltungen zum Thema Existenzgründung und Unternehmensnachfolge anbieten. Gerade fehlendes "hartes" betriebswirtschaftliches Wissen, unzureichende Finanzmittel sowie eine ungenügende Planung seien häufig wesentliche Gründe, weshalb Existenzgründer und Unternehmensnachfolger scheiterten, so Balingens Wirtschaftsförderer Jürgen Martin.

Netzwerk BL-Start verbindet zahlreiche Partner

Das Netzwerk BL-Start bilden das RKW Baden-Württemberg, die Volkshochschule Balingen, die Sparkasse Zollernalb, die Volksbank Hohenzollern-Balingen, das Steuerberater-Forum Zollern­alb, die Startup-Angels Alb-Bodensee und die Wirtschaftsförderung. Sie sind Ansprechpartner, wenn es zum Beispiel um die persönliche und unternehmerische Eignung eines potenziellen Firmengründers, um die Realisierbarkeit einer Geschäftsidee, um die Bewertung der Konkurrenz und um ein Unternehmens- und Finanzierungskonzept geht.

Weitere Informationen: www.bl-start.de

Notwendige Kompetenzen zu vermitteln ist das Ziel des Seminarangebots, mit dem die Volkshochschule Balingen Gründungswillige unterstützt und begleitet.

Mit einem "Finanzguide für Selbstständige und Existenzgründer" startet die Seminarreihe am Dienstag, 14 Mai. Im Kurs "Einfache Buchführung" geht es darum, wie die Mindestbuchführung aufgebaut ist und organisiert werden kann, wie Aufzeichnungen den Anforderungen des Finanzamts entsprechend geführt und wie der kurzfristige Erfolg einer Firma ermittelt werden kann. Der Kurs findet am Freitag, 14. Juni, und Samstag, 15. Juni, statt. "Steuertipps für Existenzgründer" bietet ein Workshop am Mittwoch, 10. Juli an. Weitere Informationen zu den Workshops sind unter www.vhs-ba lingen.de zu finden.

Gründer stellen sich in Workshops vor

Am 2. Februar startet die neue WissensWerkstatt der vhs Balingen. Ein Teilbereich ist die seit 2016 bestehende Jugendtechnikschule. Neu hinzu kommt das Coding College, in dem Kinder und Jugendliche unterschiedlichste Programmierkenntnisse erlernen. Das Spektrum zieht sich vom kleinen Mikrocomputer bis hin zum humanoiden Roboter.

Eine weitere Säule der WissensWerkstatt bildet die "GründerWerkstatt". Dort stellen beispielsweise erfolgreiche Gründer und Gründerinnen sich und ihre Erfolgsrezepte vor. In Tagesworkshops werden attraktive Gründungsideen und Geschäftsmodelle entwickelt. Und schließlich werden eigene Übungsfirmen gegründet, in denen Projektteams eng an betriebliche Bedürfnisse angepasste Aufgaben gemeinsam mit Experten aus den beteiligten Unternehmen und erfahrenen Mentoren lösen.

Weitere Informationen: www.wissenswerkstatt-zoll ernalb.de.

Die Startup Angels Alb-Bodensee haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Erfahrung der regional ansässigen Mittelstandunternehmen aufzugreifen, um eine Business Angels-Kultur in der Region Alb-Bodensee zu schaffen und so einen wirtschaftsfördernden Beitrag für die Region Alb-Bodensee zu leisten.

Ziel ist es, junge Unternehmen und Gründer von Geschäftsexistenzen mit ihren kreativen und innovativen Ideen in der Region zu halten oder sie in die Region zu holen, um sie dann finanziell und mit Know-how zu unterstützen. Mit der Förderung der jungen Unternehmungen soll ein Beitrag zur geistigen und wirtschaftlichen Zukunft der Region sowie zur Arbeitsplatzsicherung geleistet werden. Business Angels sind erfahrene Unternehmer, die sich in einer sehr frühen Phase an Unternehmen beteiligen und diese nicht nur finanziell, sondern auch mit Know-how und Kontakten unterstützen.

Viel Erfahrung

Seit der Gründung 2017 hat der Verein inzwischen 20 Business-Angels als Mitglieder – Unternehmer aus dem regionalen Mittelstand, die viel fundierte unternehmerische Erfahrung mitbringen. Thomas Hoffmeister als Vorsitzender, Markus Rövekamp, Jens Meiser, Valentin Leiber, Gabriel Mauthe und Daniel Spitzbarth als Vorstände sind für den Verein aktiv.

Die Startup Angels Alb-Bodensee werden in 2019 mit vier Investmentforen den Startups und Gründern in der Region eine Plattform bieten, wo Ideen präsentiert und um Investorenkapital geworben werden kann. Folgende Termine sind bereits vorgemerkt: 13. März, 5. Juni, 27. September und 27. November.

Ein Highlight ist der Elevator-Pitch am 5. Juni im thyssenkrupp-Testturm in Rottweil - wo sich Gründer mit ihrem Start-up den regionalen Business-Angels in 230 Metern Höhe präsentieren können.

Interessierte Gründer können sich für eine Teilnahme an den Veranstaltungen bei den Start­up-Angels melden.

Weitere Informationen: www.startupangels.de.

Die Sparkasse Zollernalb begleitet Unternehmer bei der Existenzgründung, sichert sie ab und kennt aktuelle Förderprogramme wie die Digitalisierungsprämie.

Wie gelingt der Schritt in die Selbstständigkeit? "Mit der Sparkasse Zollernalb, denn wir helfen mit Beratung und Kapital und wissen, an was der Gründer alles denken muss", erklärt Armin Stepper, Leiter des Firmenkunden-Centers der Sparkasse in Balingen.

Sein Team hat jahrelange Erfahrung, auch in Detailfragen, ein großes Netzwerk und berät ganzheitlich nach dem Sparkassen-Finanzkonzept. Jeder Unternehmer bekommt eine individuelle Lösung, die zu seinen Plänen passt. Denn eine gut geplante Finanzierung ist eine der entscheidenden Grundlagen für einen erfolgreichen Start.

Ganz wichtig für Unternehmer ist es auch, persönliche und betriebliche Risiken zu analysieren, um sich optimal abzusichern. Armin Stepper: "Deshalb führen unsere Spezialisten zunächst einen Check-up durch, um dann ein individuelles Sicherungskonzept zu erstellen."

Wer eine neue Geschäftsidee hat, sollte sich direkt an ihn wenden. "Wir unterstützen Existenzgründer nicht nur mit Finanzierungen, sondern auch mit dem Expertenwissen, wie man staatliche Fördermittel bekommt", so Stepper. Viele Gründer wüssten nicht, welche Fördermittel es für ihr Vorhaben gibt. "Aktuell gibt es zum Beispiel die Digitalisierungsprämie von 5000 bis 10 000 Euro für Unternehmen bis 100 Mitarbeiter. Sie kann bei der Sparkasse beantragt werden", erklärt Stepper. Mit der Digitalisierungsprämie können auch Startups Förderung für konkrete Projekte zur Einführung neuer digitaler Lösungen sowie zur Verbesserung der IT-Sicherheit erhalten.

Durch eine aktive Begleitung auch über die eigentliche Gründungszeit hinaus hilft die Sparkasse den Gründern, sich erfolgreich im Markt zu etablieren. "Für uns steht fest: Unternehmerischer Erfolg ist immer auch eine Frage von Kontinuität und Verlässlichkeit", so Stepper weiter. In den vergangenen neun Jahren hat die Sparkasse mehr als 280 Existenzgründungen begleitet und finanziell unterstützt. Dadurch sind rund 700 Arbeitsplätze entstanden. "Ein achtenswerter Erfolg, der auch unserer Region zugute kommt, sie innovativ und wirtschaftlich stark macht", hält Armin Stepper fest.

Weitere Informationen: unter der Telefonnummer 07433/13 72 43

Die passgenaue Finanzierung unter Berücksichtigung von Fördermitteln benötige man für einen erfolgreichen Start als Unternehmer, empfiehlt die Volksbank Hohenzollern-Balingen. Ebenfalls brauchen Existenzgründer einen tragfähigen Businessplan – und das Kapital, um ihre Geschäftsidee Realität werden zu lassen.

Viele Finanzierungs- und Förderangebote zur Existenzgründung ermöglichen individuell angepasste Lösungen zur Umsetzung der Geschäftsideen. Für diese Investitionsvorhaben gibt es Unterstützung: Bund, Länder und die Europäische Union helfen Existenzgründern. Die Angebote reichen von direkten Finanzierungsmitteln bis zu Absicherungen und Bürgschaften. Netzwerken zahlt sich aus. Die Volksbank Hohenzollern-Balingen eG empfiehlt, mit Experten, Beratern und erfolgreichen Unternehmern über die Ideen zu sprechen und viele Fragen zu stellen, zum Beispiel nach Fördermöglichkeiten, freien Büroräumen oder deren Erfahrungen. Von der Geschäftsidee über die Finanzierung bis zur Umsetzung: Der Erfolg des neuen Unternehmens hängt auch von der Vorbereitung ab. Die Experten der Volksbank Hohenzollern-Balingen eG sind der richtige Wegbegleiter beim Start in die Selbstständigkeit und erarbeiten ein individuelles Finanzkonzept für die Existenzgründung.

Weitere Informationen: guenther.schwenk@voba-hoba.de oder www.voba-ho ba.de