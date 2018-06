Anzeige Unterreichenbach richtet Ruhewald ein

Nach dem Vorreiter in Bad Teinach-Zavelstein entstand nun der zweite Ruhewald dieser Art im Landkreis Calw, ebenfalls in Verantwortung der Gemeinde. "Zwei Bürgerinnen waren die Triebfeder für das neue Bestattungsangebot und die Dorfgemeinschaft ›Die Kapficher‹ engagierte sich bei der Umsetzung", berichtete Bürgermeister Carsten Lachenauer von der Initiative vor rund eineinhalb Jahren.

Demnach hatte der Gemeinderat sich damit auseinandergesetzt und in offener Kommunikation sowohl die Kirche, als auch die Bevölkerung eingebunden, ehe er Mittel im Haushaltsplan einstellte. Zudem wurden bei einem Bestattungsunternehmen Erfahrungswerte eingeholt. "Die Mitwirkung von Mitgliedern der Kapfenhardter Dorfgemeinschaft bei der Waldräumung oder Anlegen von Wegen reduziert die veranschlagten Kosten", stellte Lachenauer fest. Es werde mit rund 65 000 Euro gerechnet.

Der Kapfenhardter Ruhewald umfasst 6000 Quadratmeter Fläche und liegt wenige Geh-minuten vom Friedhof entfernt. Ein Andachtsplatz bietet die Möglichkeit für eine zentrale Trauerfeier. Er ist mit einem Kreuz ausgestattet, das Architekt Stefan Voigt entwarf, der bereits die Friedhofskapelle gestaltete. Wie die Findlinge am Eingang des Ruhewaldes ist auch das Mobiliar des Andachtsplatzes aus Buntsandstein. "Ein größerer in der Mitte erhielt eine Einfräsung, auf der die Urne während der Andacht abgestellt werden kann", so der Bürgermeister.