Anzeige Unternehmerisches Risiko wurde belohnt

In einem der markantesten Gebäude, dem Terrassenbau, befindet sich jetzt das neue Junghans Terrassenbau Museum. Die Besucher gehen auf eine Zeitreise durch die Geschichte der Uhrenfertigung im Schwarzwald vom 18. Jahrhundert bis heute. Außergewöhnliche Zeitmesser sind ebenso zu sehen wie Uhrfedern, die einen ganzen industriellen Wirtschaftszweig in Schramberg hervorbrachten. Die Möglichkeiten zur Interaktion, Hörstationen und Filme machen den Besuch zu einem besonderen Erlebnis. Im neuen Junghans Shop in Terrasse 2 können die Besucher die aktuelle Junghans Uhrenkollektion erleben, hier befindet sich auch der Werksverkauf. Erstellt wurde das Museumskonzept vom Atelier Brückner aus Stuttgart sowie von Arkas Förstner von "fön,design" aus Schramberg, die Projektleitung der Instandsetzung und der technischen Modernisierung des Gebäudes lag bei Architekt Jürgen Bihlmaier vom Architekturbüro Rapp-Bihlmaier.

Der Terrassenbau bildet den passenden Rahmen für das Uhrenmuseum. Das Gebäude wurde für das Museum unter Denkmalschutzgesichtspunkten zwei Jahre lang restauriert. In dem einzigartigen Industriebau in Hanglage haben die Junghans-Mitarbeiter seit der Fertigstellung 1918 viele Millionen Zeitmesser montiert. "Es könnte keinen geeigneteren Ort für diese Präsentation geben", sagt Hans-Jochem Steim, gemeinsam mit seinen Kindern Hannes Steim, Annette Steim und Cathrin Schroer (geb. Steim) Eigentümer der Immobilienverwaltung Geißhalde GbR, die Eigentümerin des Junghans Terrassenbaus ist.

Die Besonderheit dieses für damalige Zeiten hochmodernen Produktionsstandortes an der Geißhalde: Die schmalen, langen Räume sind so gestaltet, dass fast alle Arbeitsplätze direkt am Fenster liegen.