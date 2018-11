Anzeige Unternehmen investiert rund eine Million Euro

Die Firma Joos ist darauf ausgerichtet, für Kunden aus unterschiedlichen Branchen Pressen nach kundenspezifischen Anforderungen zu liefern und in Betrieb zu nehmen. Etwa ein bis zwei Mal im Monat verlässt eine Sondermaschine die Produktionsstätte in Pfalzgrafenweiler. Die Geschäfte laufen derzeit sehr gut, berichten die beiden Geschäftsführer. Daher sei es auch möglich gewesen, eine Investition in dieser Höhe zu tätigen. Nach der nun erfolgten Fertigstellung des Verwaltungsgebäudes an der Langen Straße sind in den kommenden Jahren weitere Investitionen zur Modernisierung der Fertigung angedacht.