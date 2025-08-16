Anzeige: „Untere Mühle“ in Ehlenbogen in neuen Händen

Dieter und Sabine Schütte hatten die „Untere Mühle“ nach sechsjährigem Leerstand im Jahr 2006 erworben und anschließend umfangreich saniert: Gaststube, Zimmer und Appartements sowie die Kegelbahn im Untergeschoss wurden mit viel Herzblut, handwerklichem Geschick und viel Eigenleistung komplett erneuert. Gekocht wurde in der „Unteren Mühle“, passend zum Ambiente, stets gutbürgerlich. Denn auf regionale und saisonale Zutaten haben Dieter und Sabine Schütte schon immer großen Wert gelegt.

Das Ehepaar Schütte hat sich, wie es beteuert, in und mit der „Unteren Mühle“ immer sehr wohl gefühlt, sich nun aber altershalber und ohne eigenen Nachfolger zum Verkauf an Nina Iser (32 Jahre alt) und ihren Lebensgefährten Patrick Rasp (41) entschlossen. Nina Iser fungiert künftig als Geschäftsführerin, Patrick Rasp als Küchenchef.

Die Neuen der „Unteren Mühle“ in Ehlenbogen, Nina Iser und Patrick Rasp (links), mit den Vorbesitzern des urigen Landgasthauses, Sabine und Dieter Schütte Foto: Monika Schwarz

Nina Iser bringt als Quereinsteigerin eine mehrjährige gastronomische Erfahrung mit. Gearbeitet hat sie in einem Hotel, in der Speisegastronomie sowie in einer Cocktailbar, und jeder Bereich habe ihr, wie sie beteuert, sehr viel Spaß gemacht. Bei der Arbeit in einem Hotel in Österreich hat sie Patrick Rasp kennengelernt. Er ist gelernter Koch und verfügt über eine mehrjährige Erfahrung als Koch und Küchenchef in gastronomischen Betrieben in unterschiedlichen Ländern.

Schwarzwald als Ziel

„Irgendwann haben wir dann beschlossen, uns auf Basis der gemeinsamen Erfahrung selbstständig zu machen“, sagt Nina Iser. Auf der Suche in ihrer Wunschregion, dem Schwarzwald, sind beide auf die „Untere Mühle“ in Ehlenbogen aufmerksam geworden. Danach ging alles ganz schnell.

Die Begeisterung für den Landgasthof war so groß, dass die Entscheidung zum Kauf innerhalb einer einzigen Woche fiel. Seit 1. Juni wohnen Nina Iser und Patrick Rasp bereits in der „Unteren Mühle“ und werden seither von ihren Vorgängern mit dem gesamten Geschäftsbetrieb vertraut gemacht.

Zwiebelrostbraten und frische Forellen

Nach dem Wegzug von Dieter und Sabine Schütte, der in Kürze ansteht, werden sich nur Kleinigkeiten ändern. „Die Karte wird optisch und inhaltlich etwas angepasst, die Klassiker auf der Karte bleiben aber erhalten“, verspricht Nina Iser. Auf den Zwiebelrostbraten, auf Schnitzel, handgeschabte Spätzle, selbst gemachte Maultaschen oder auch frische Forellen aus der „Lohmühle“ müssen die Gäste somit auch künftig nicht verzichten.

Beibehalten werden auch die regionalen Bezugsquellen. Das Fleisch kommt aus der Region, die Eier stammen vom Koberhof. „Alles, was bei mir aus der Tüte kommt, habe ich vorher selbst in eine Tüte eingepackt“, betont der neue Küchenchef Patrick Rasp.

Neu einführen wollen die neuen Mühlenwirte jedoch einen Mittagstisch mit an Werktagen täglich wechselnden Gerichten. Ab September werden die Öffnungszeiten deshalb ausgeweitet und die bisherigen Schließtage auf den Montag reduziert.

Platz für 115 Personen

Geöffnet hat die „Untere Mühle“ dann von Dienstag bis Sonntag durchgängig von 12 bis 20 Uhr. Geplant ist, den Biergarten in absehbarer Zeit wieder in Betrieb zu nehmen.

Im gemütlichen Gastraum der „Unteren Mühle“ gibt es aktuell 55 Sitzplätze sowie 30 weitere Plätze im Nebenzimmer. Im Außenbereich kommen nochmals 30 Plätze (ohne Biergarten) dazu.

Die Kegelbahnen im Untergeschoss Foto: Monika Schwarz

Gerne genutzt werden auch die drei Kegelbahnen im Untergeschoss.

Für Übernachtungsgäste stehen fünf Doppelzimmer und fünf Appartements bereit.