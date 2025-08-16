Anzeige: „Untere Mühle“ in Ehlenbogen in neuen Händen

Dieter und Sabine Schütte haben ihr Gasthaus an Nina Iser und Patrick Rasp übergeben.
Dieter und Sabine Schütte hatten die „Untere Mühle“ nach sechsjährigem Leerstand im Jahr 2006 erworben und anschließend umfangreich saniert: Gaststube, Zimmer und Appartements sowie die Kegelbahn im Untergeschoss wurden mit viel Herzblut, handwerklichem Geschick und viel Eigenleistung komplett erneuert. Gekocht wurde in der „Unteren Mühle“, passend zum Ambiente, stets gutbürgerlich. Denn auf regionale und saisonale Zutaten haben Dieter und Sabine Schütte schon immer großen Wert gelegt.