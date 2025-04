Alexander Schröder ist seit 2009 Bürgermeister der Gemeinde Meißenheim. Eine sehr lange Zeit, in der er als bekennender Vereinsmensch alle hiesigen Vereine kennengelernt hat. Sein Fazit: In Meißenheim ist das Vereinsleben mehr als intakt.

Herr Schröder, wie stark ist bei Ihnen das Vereinsleben ausgeprägt?

Ich wurde in eine Vereinsfamilie geboren und bin daher von klein auf ein Vereinsmensch. Als Bürgermeister bin ich froh und dankbar, dass wir ein intaktes Vereinsleben vor Ort in Meißenheim und Kürzell haben. Nur mithilfe der Vereine sind viele Aktivitäten und Großveranstaltungen in den Kommunen erst durchführbar. Weil dies Ortsvorsteher Hugo Wingert und mir persönlich bewusst ist, versuchen wir gemeinsam mit den Gemeindegremien, unsere Vereine in der Gemeinde zu unterstützen.

Woran zeigt sich das?

Unsere Gemeinschaftsveranstaltungen, wie das Brunnenfest in Kürzell, das Bachpromenadenfest in Meißenheim, unsere Weihnachts- beziehungsweise Adventsmärkte oder unser Kinderfamilientag sind sehr gute Beispiele dafür, wie in unserer Gemeinde die Zusammenarbeit zwischen den Vereinen untereinander sowie zwischen Gemeinde und den Vereinen funktioniert – allerdings nur, wenn Ehrenamtliche zusammenstehen und immer wieder bereit sind, sich einzubringen. Eine der nächsten Gemeinschaftsveranstaltungen ist die „Nacht der Musik“ am 17. Mai. Gerne denken wir auch an unsere Feuerwehren, die zwar nicht als Vereine organisiert sind, aber am dörflichen Leben wie Vereine teilnehmen und dieses neben dem Bevölkerungsschutz rege unterstützen.

Wie viele Vereine gibt es insgesamt?

In der Gemeinde Meißenheim sind rund 50 Vereine, Gruppen und Institutionen aktiv.

Welche davon sind zahlenmäßig die größten?

Zu den mitgliederstärksten Vereinen zählen unsere Sportfreunde Kürzell, die neben dem bekannten Bereich des Fußballs auch als Breitensportverein agieren und mit ihrem tollen Programm die ganze Familie von alt bis jung, über alle Altersgrenzen hinweg, ansprechen. Weiterhin ist hier auch der HTV Meißenheim mit 17 aktiven Handball-Mannschaften (davon zwölf Jugendmannschaften) zu nennen, die am Rundenbetrieb teilnehmen und den Namen der Gemeinde weit über unseren Kreis hinaus bekannt gemacht haben. Ebenso mitgliederstark und überaus aktiv – auch im Bereich der Jugendförderung – sind unsere hervorragenden Musikvereine aus Meißenheim und Kürzell.

Auch beim Bachpromenadenfest in Meißenheim arbeiten die Vereine Hand in Hand mit der Gemeinde und ermöglichen so Jahr für Jahr eine unvergessliche Veranstaltung für alle Gäste. Foto: Lehmann

Auch kleinere Vereine tragen zu einer funktionierenden Gemeinschaft bei. Können Sie uns einige davon nennen?

Einen großen Zuwachs an Mitgliedern und eine Anpassung der Vereinsaktivitäten – im Wandel der Zeit – hat in den vergangenen Jahren der Sozialverband VdK, konkret in unserer Gemeinde der VdK Meißenheim-Kürzell, erlebt. Die Zahl der Mitglieder nimmt stetig zu und es gibt keine Nachwuchsprobleme, obwohl sich das Durchschnittsalter der Mitglieder im Rentenalter bewegt. Vor wenigen Tagen durfte ich dabei unterstützen, einen weiteren neuen Verein in Kürzell zu gründen – die Theatergruppe Spotlight. Hier ist das Durchschnittsalter der aktiven Mitglieder knapp zweistellig. Ein Paradebeispiel dafür, dass sich auch unsere Jugend, unsere jüngsten, gerne in der Vereinswelt einbringen. Konkret wird das beim nächsten Schauspiel der Theatergruppe Spotlight am 25. und 26. April bei „Sister-Act“ in Kürzell deutlich.

Leiden die Vereine unter Nachwuchsproblemen?

In unseren Vereinen haben wir in der Regel keine Nachwuchsprobleme. Gerne bringen sich viele Mitmenschen auf Vereinsebene ein, um in Gemeinschaft ihrem Hobby zu frönen, etwas Gutes zu tun oder um Spaß zu haben. In den kommenden Jahren werden wir aber in unserem Land immer mehr Probleme bekommen, die Führungspositionen in den Vereinen, wie Vorstandsposten oder Rechner, zu besetzen. Die auf diese Personengruppe zukommende Arbeit wurde in den vergangenen Jahren und wird in der Zukunft immer mehr. Gerade in den großen mitgliederstarken Vereinen ist diese Arbeit nahezu nicht mehr im Ehrenamt zu bewältigen. Hier muss die große Politik aktiv werden und längst angekündigte Entlastungen schaffen.

Sind Sie selbst Vereinsmitglied?

Ich selbst war unter anderem rund zehn Jahre Vorstand des HTV Meißenheim und bin aktuell Vorstand des Heimat- und Kulturvereins sowie Beisitzer im Förderverein HTV Meißenheim. Darüber hinaus habe ich in weiteren Vereinen in Meißenheim und Kürzell sowohl aktive als auch passive Mitgliedschaften – wie gesagt: Ich bin ein Vereinsmensch.