Herr Benz, wie verbringen Sie am Liebsten Ihre Freizeit?

Meine Hobbies bestehen darin, Sport zu treiben und Städtetouren mit meiner Frau und den Jüngsten in unserer Familie zu machen.

Sie sind nun seit stolzen 30 Jahren Bürgermeister der Stadt Mahlberg und ihrem Ortsteil Orschweier. Wie stark ist bei Ihnen das Vereinsleben ausgeprägt?

Ich freue mich über das gute Vereinsangebot, das für unsere Gemeindegröße trotzdem vieles bietet und auch abwechslungsreich ist. Sicherlich können wir nicht alle Interessen befriedigen, aber das Angebot ist so, dass jeder etwas adäquates für seine Freizeitbeschäftigung finden kann.

Woran lässt sich das festmachen?

Das ausgeprägte Vereinsleben sieht man an den jährlich stattfindenden Vereinsveranstaltungen, die Sie aus dem Veranstaltungskalender der Stadt Mahlberg entnehmen können sowie meinen vielen Terminen bei Mitgliederversammlungen.

Wie viele Vereine gibt es insgesamt?

In Mahlberg inklusive Orschweier gibt es insgesamt 40 Vereine.

Welche davon sind zahlenmäßig die größten?

Die größten Vereine sind der TuS Mahlberg, die Narrenzunft „Hornig“ Orschweier, der SC Orschweier, der Tennisclub Mahlberg und der Musikverein Mahlberg.

Die Narrenzunft „Hornig“ Orschweier ist während der fünften Jahresteit“ Garant für ausgelassene Feierstimmung. Foto: Decoux

Auch kleinere Vereine tragen zu einer funktionierenden Gemeinschaft bei. Können Sie uns einige davon nennen?

Kleinere Vereine sind (ohne abschließende Aufzählung) die Bogensportfreunde, der Tauchclub „Nautilus“, der TTC Orschweier und der Angelverein Mahlberg-Orschweier.

Vielerorts kämpfen Vereine um Nachwuchs. Gibt es in den Mahlberger und Orschweierer Vereinen Probleme?

Sicherlich gibt es auch in den Mahlberger und Orschweierer Vereinen Probleme mit dem Nachwuchs und der Jugend. Dies trifft aber nicht auf alle Vereine zu. Wir haben mit dem Musikverein einen Verein, der großen Zulauf in der Jugendabteilung hat; wo der Nachwuchs fehlt und eher schwindet, ist bei den Fußballvereinen (wenn es in die Altersklasse ab 14 Jahre geht). Ich stelle immer wieder ein Auf und Ab bei den Jugendlichen fest, was ich daran festmache, wie intensiv und gut die Jugendarbeit, wie die Werbung dafür ist und welche Entwicklungen und Trends gerade aktuell sind. Dies kann die Stadt selbst nicht beeinflussen.

Sind Sie selbst in Vereinen aktiv?

Ich bin Erster Vorsitzender in der Nachbarschaftshilfe Kippenheim und Mahlberg. Im sportlichen Bereich bin ich aktiver Tennisspieler des TC Mahlberg-Kippenheim in der Mannschaft „Herren 50“.

Warum würden Sie die Mitgliedschaft in einem Verein empfehlen?

Eine Mitgliedschaft in einem Verein ist empfehlenswert zur Stärkung der dörflichen Gemeinschaft, um soziale Kontakte zu knüpfen und sich, wenn man zuzieht, zu integrieren und in die Gemeinschaft einzubringen. Zudem ergeben sich daraus neue persönliche Freundschaften und Verbindungen, die auch das private Umfeld erweitern.

Was sollte man mitbringen, wenn man einem Verein beitreten möchte?

Wenn man einem Verein beitreten möchte, muss zu allererst das Interesse an dem Angebot des Vereins gegeben sein. Man muss Einsatzbereitschaft zeigen und bereit sein, die Vereinsarbeit zu unterstützen und mitzuhelfen. Zudem sollte man ein geselliges Gemüt und Freude haben, die Freizeit mit Gleichgesinnten bereitwillig und gerne zu teilen, was auch die Fähigkeit zur Kommunikation erfordert.