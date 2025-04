Herr Klotz, Sie sind seit 2024 Bürgermeister von Kappel-Grafenhausen. Wie stark ist in der Gemeinde das Vereinsleben ausgeprägt?

Das Vereinsleben in Kappel-Grafenhausen ist sehr stark ausgeprägt. Die zahlreichen Vereine sind zudem durch unsere beiden engagierten Vereinsgemeinschaften miteinander verbunden.

Woran zeigt sich das?

Die zahlreichen Veranstaltungen das ganze Jahr über zeugen von einer intakten und lebendigen Vereinsstruktur.

Wie viele Vereine gibt es insgesamt?

Aktuell sind uns 33 Vereine bekannt.

Auch für den Turnerbund Kappel-Grafenhausen gab es im Vorjahr etwas zu feiern – den 50. Geburtstag des Vereins. Foto: Obergföll

Welche davon haben die meisten Mitglieder?

Der größte Verein ist der Turnerbund Kappel-Grafenhausen, danach folgen der VdK OV Kappel-Schwanau, der Sportverein Grafenhausen, der Sportclub Kappel am Rhein, die Hexenzunft Grafenhausen und der ASC Kappel am Rhein. Viele mitgliedsstarke Vereine folgen.

Auch kleinere Vereine tragen zu einer funktionierenden Gemeinschaft bei. Können Sie uns einige davon nennen?

Dazu zähle ich die Bücherei St. Jakobus und die Mofa Gäng Kappel am Rhein.

Wie steht es um den Nachwuchs in den Vereinen. Gibt es Nachwuchsprobleme?

Grundsätzlich stehen unsere Vereine gut da. Bei vielen kann der Nachwuchs – dafür sorgt eine gute Jugendarbeit – aus den eigenen Reihen herangezogen werden.

An der im März erfolgten Einweihung des Hafnerweges im Ortsteil Grafenhausen war der Arbeitskreis Historie beteiligt. Foto: Hiller

Sind Sie selbst in Vereinen aktiv? Wenn ja, in welchen?

Ich bin ehrenamtlich in drei Vereinen engagiert. Im VdK Ortsverband Weingarten (Baden), der FvGG Weingarten (Baden) und bei den Freien Wählern Kreisverband Ortenau bin ich jeweils als Finanzvorstand aktiv. Zudem bin ich Mitglied in einigen Verbänden, zum Beispiel dem Bürgermeisterverband und dem Netzwerk junge Bürgermeister.

Zugezogene Bürger haben oft Schwierigkeiten, Anschluss zu finden. Warum würden Sie eine Vereinsmitgliedschaft empfehlen?

Aus eben diesem Grund: Um schnell und einfach netten Anschluss zu finden. Mir ging es bei meinem beruflichen Wechsel nach Weingarten nicht anders. Durch die Mitgliedschaft in den Vereinen habe ich aber leicht Anschluss gefunden.

Welche soziale Kompetenzen sollte man mitbringen, wenn man einem Verein beitreten möchte?

In den Kappel-Grafenhausener Vereinen sind grundsätzlich alle herzlich willkommen. Bei uns hat jeder die Möglichkeit, sich mit seinen Stärken im Dorf- und Vereinsleben einzubringen.

Das sind die Vereine in Kappel und Grafenhausen

Angelverein Kappel-Grafenhausen, Arbeitskreis Historie, Athletik-Sport-Club Kappel am Rhein, Badischer Landwirtschaftlicher Hauptverband Grafenhausen, Ballettgruppe Grafenhausen, DLRG Stützpunkt Kappel-Grafenhausen, Entwicklung durch Teilung, Fanfarenzug Kappel am Rhein, Fischerzunft Kappel am Rhein, Förderverein Ferdinand-Ruska-Schule, Förderverein für Senioren St. Jakobus mit Nachbarschaftshilfe Kappel-Grafenhausen-Rust, Förderverein KaKiKa, Förderverein Taubergießen-Schule, Fürschdegrab-Hexe Kappel am Rhein, Hexenzunft Grafenhausen, Hundesportverein Kappel-Grafenhausen, Igelrettung Ortenau, Jugendtreff Kappel-Grafenhausen der AWO Ortenau, Katholische Frauengemeinschaft Grafenhausen, Katholische Frauengemeinschaft Kappel am Rhein, Kath. Kirchengemeinde Seelsorgeeinheit Rust, Katholischer Kirchenchor St. Jakobus Kappel-Grafenhausen, KJG Kappel-Grafenhausen, Landfrauen Grafenhausen, Mofa Gäng, Motorradclub Kappel, Musikkapelle Grafenhausen, Musikkapelle Kappel am Rhein, Narrenverein Rhinschnooge Kappel am Rhein, Obst- und Gartenbauverein Grafenhausen, Pro Rheinkultur - Handels- und Gewerbeverein Kappel-Grafenhausen, Schützenverein Grafenhausen, Skatclub „Frischer Wind“ Kappel, Sozialverband VdK Baden-Württemberg e.V. – Ortsverband Grafenhausen, Sozialverband VdK Baden-Württemberg e.V. – VdK Kappel-Schwanau, Sportclub Kappel am Rhein, Sportkegelclub Grafenhausen, Sportverein Grafenhausen 1929, Tennisclub Kappel-Grafenhausen, Tischtennisfreunde Kappel am Rhein, Turnerbund Kappel-Grafenhausen, VdK Ortsgruppe Grafenhausen, Vereinsgemeinschaften Grafenhausen sowie Kappel am Rhein, Volkshochschule Außenstelle Kappel-Grafenhausen, Volkssportfreunde Grafenhausen