Erik Weide ist seit 2016 Bürgermeister von Friesenheim. Über das rege und vielfältige Vereinsleben in seiner Gemeinde zeigt er sich im Gespräch mit unserer Redaktion sehr glücklich.

Herr Weide, was können Sie uns über das Vereinsleben in Friesenheim erzählen?

Friesenheim hat ein sehr reges und vor allem ein sehr vielfältiges Vereinsleben. Viele Menschen engagieren sich in den verschiedensten Bereichen. Es gibt die klassischen Vereine aber auch Vereine, die es nicht in jeder Gemeinde gibt. Darüber hinaus gibt es unzählige Gruppen und Vereinigungen, die die Menschen zusammenbringen und ermöglichen, dass für jeden etwas geboten ist. Das Gesamtangebot ist schon beeindruckend.

Es heißt oft, dass Vereine das Fundament einer Gemeinde bilden. Trifft das auf Friesenheim zu?

Das trifft vollumfassend zu. Wenn man eine Gemeinde und ihre Menschen kennenlernen will, dann muss man in die Vereine gehen. Das ist unser DNA, hier zeigen die Vereinsmitglieder, was es heißt, Friesenheimer zu sein. Hier kann ich auch jeden Ortsteil erleben – Unterschiede gibt es hier nach wie vor. Das Wichtigste ist aber, dass die Vereine die Menschen zusammenführen, durch ihre Angebote unzählige Möglichkeiten der Begegnung schaffen und unzähligen Kindern und Jugendlichen den richtigen Weg zeigen – ganz ohne teure Sozialprogramme.

Wie viele Vereine gibt es insgesamt?

Friesenheim hat 111 Vereine inklusive Fördervereine.

Welche davon sind zahlenmäßig die größten?

Tendenziell unsere großen Sportvereine, wie zum Beispiel der TV Friesenheim oder der TV Oberschopfheim.

Auch kleinere Vereine tragen zu einer funktionierenden Gemeinschaft bei. Können Sie uns einige davon nennen?

Es gibt bei uns Vereine in den unterschiedlichsten Größen. Von einigen wenigen Mitgliedern bis zu mehr als 1000. Ich möchte da keinen Verein gesondert erwähnen. Alle tragen dazu bei, dass unsere Gesellschaft so vielseitig und aktiv ist, wie sie sich heute darstellt. Für mich persönlich ist es wichtig, alle Vereine, egal welcher Größe, gleich zu behandeln. Das zeige ich, indem ich versuche sehr präsent zu sein – egal wie groß die Sitzung oder das Vereinsfest auch ist. Auch unsere Vereinsförderung und unsere aktive Unterstützung von Veranstaltungen richtet sich nicht nach der Größe des Vereins.

Erfreuen sich die Vereine auch heute noch großer Beliebtheit? Wie steht es um den Nachwuchs in den Vereinen?

Natürlich wird es immer schwieriger den Nachwuchs an einen Verein zu binden. Es gibt auch verschiedene Sparten, wie zum Beispiel die Gesangsvereine, die es deutlich schwerer haben junge Menschen zu motivieren. Ich kann aber erkennen, dass immer wieder junge Menschen nachkommen, die in den Vereinen ihre Heimat finden und die sich auch engagieren. Ein bisschen liegt es auch an jedem Verein selbst, wie er sich ausrichtet und die Jungen mit einbindet. Hier gibt es viele tolle Beispiele. Wenn man den jungen Menschen immer wieder vermittelt, dass sie ja keine Lust haben sich einzubringen, dann braucht man sich auch nicht wundern, wenn sie das nicht mehr tun. Man muss ihnen möglichst früh Verantwortung übertragen und vor allem das Vertrauen haben, dass sie das auch packen.

Sind Sie selbst in Vereinen aktiv? Wenn ja, in welchen?

Ich selbst bin erster Vorsitzender der Vereine DRK Friesenheim, Nachbarschaftshilfe Friesenheim und von Unser Wald e.V.. Ich habe zwar große Unterstützung und die praktische Arbeit wird überwiegend von tollen Helfern übernommen. Trotzdem gibt es hier immer etwas zu tun. Das macht mir großen Spaß und vor allem bringt es mir Zufriedenheit. Ehrenamtliche Arbeit macht einfach Spaß. Das versuche ich jungen Menschen auch immer wieder zu vermitteln. Privat hängt mein Herz am Tus Ottenheim, in dem ich groß geworden bin und in dem sich fast alle meine Freunde engagieren. Es fehlt mir zwar die Zeit, aber wenn der Verein mich mal braucht, bin ich dabei.

Welche Gründe gibt es, einem Verein beizutreten?

Das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Die Gründe einzeln aufzuzählen, ist in einem Interview nicht möglich. Für mich kann ich nur sagen: Neben meiner Familie hat mich mein Verein zu dem gemacht, was ich heute bin. Ich verdanke dem Verein alles.

Welche Chancen bieten sich zugezogenen Bürgern bei lokalen Vereinen?

Integration, Freundschaften, Kennenlernen, sich zu zeigen und zu beweisen, dass man nicht nur fordert, sondern auch bereit ist was zu geben.

Welche sozialen Kompetenzen sollte man mitbringen, wenn man einem Verein beitreten möchte?

Ich denke, wenn sich die Welt bei einem potenziellen Mitglied nicht nur um sich selbst dreht, verträgt ein Verein alle Arten von Charakteren.