Anzeige: Unsere Feuerwehr in Wolfach

Die Freiwillige Feuerwehr in Wolfach steht mit 110 aktiven Kameraden und umfangreicher Ausstattung bereit.

Bei der Feuerwehr Wolfach handelt es sich um eine Freiwillige Feuerwehr, deren Mitglieder dieses Amt in ihrer Freizeit neben dem eigentlichen Beruf ausüben. Sie besteht aus den Abteilungen Wolfach mit 61 Aktiven, Kinzigtal mit 28 Aktiven und Kirnbach mit 21 Aktiven. In den Abteilungen leisten damit insgesamt 110 aktive Kameraden Dienst. Zusätzlich hat die Feuerwehr eine Alters- und Passivabteilung mit 45 Kameraden und eine Jugendfeuerwehr mit 22 Mitgliedern.

Hauptsächlich ist die Feuerwehr Wolfach für das Gemeindegebiet Wolfach zuständig. Im Rahmen der Überlandhilfe wird sie jedoch auch in umliegenden Gemeinden, hauptsächlich zwischen Bad Rippoldsau-Schapbach, Hausach und Schiltach, tätig.

In den vergangenen Jahrzehnten hat sich das Einsatzspektrum der Feuerwehren deutlich verändert, wie Simon Jan Springmann, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit der Feuerwehr Wolfach, mitteilt. Während von den 60 bis 70 Einsätzen im Jahr die Brandeinsätze aktuell nur noch etwa zehn Prozent der Gesamteinsätze ausmachen, ist der Anteil der technischen Hilfeleistungen deutlich gestiegen – auf etwa 60 Prozent. Die Kontrolle von ausgelösten Brandmeldeanlagen, bei denen kein Schadenfeuer vorzufinden ist, macht ebenfalls circa 20 Prozent der Einsätze aus.

Einsätze sind einzigartig und haben ihre ganz eigenen Herausforderungen

Auch wenn sich die Einsätze sehr stark kategorisieren lassen, so ist doch jede Einsatzsituation einzigartig, so dass ein extrem abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld die Einsatzkräfte immer vor neue Herausforderungen stellt, berichtet Springmann. Brände vom Mülleimerbrand bis zum Gebäudevollbrand müssen gelöscht werden, Personen aus verunfallten Autos gerettet werden. Einsätze zur Rettung von Tieren und zum Schutz der Umwelt runden das vielfältige Spektrum ab.

Neben dem Einsatz- und Übungsdienst müssen durch die Feuerwehrkräfte auch umfangreiche Wartungs-, Ausbildungs- und sonstige Tätigkeiten vollzogen werden.

Die Instandhaltung der technischen Ausrüstung wird hierbei vorwiegend in ehrenamtlicher Arbeit erledigt. Besonders hervorzuheben sind hier die interkommunale Atemschutzwerkstatt und die Schlauchpflege, betont Springmann.

Während bei der Feuerwehr Hausach die Atemschutztechnik zentral geprüft und gewartet wird, befindet sich in Wolfach die Schlauchwerkstatt für mehrere umliegende Gemeinden. Zusätzlich steht in Wolfach eine von drei Gemeinden zusammen betriebene Industriewaschmaschine mit dazugehörigem Trockner, womit Einsatzkleidung von gesundheitsgefährdenden Stoffen gereinigt werden kann.

Der Waldbrand in Kirnbach im August 2022 war einer der größten und schwierigsten Einsätze bisher. Foto: Feuerwehr

Die Ausbildung von Feuerwehrkräften findet teilweise auf Landkreisebene statt. Auch hier werden Ausbilder aus den Reihen der Feuerwehr Wolfach entsendet.

Die Stadt Wolfach hat die Feuerwehr gemäß den Anforderungen mit einer entsprechenden Ausrüstung ausgestattet. Die Anforderungen werden regelmäßig über den Feuerwehrbedarfsplan geprüft und fortentwickelt.

Gemäß den Anforderungen, zu denen unter anderem die Topographie, die Bebauung, Industrie und weitere Gefahrenschwerpunkte zählen, wird eine umfangreiche feuerwehrtechnische Ausstattung vorgehalten. Sollten die eigenen technischen Ressourcen nicht ausreichen, kann aber auch auf überörtliche Hilfe zurückgegriffen werden.

Neben den Fahrzeugen zählen auch die persönlichen Schutzausrüstungen zur Ausstattung

In allen drei Abteilungen stehen insgesamt 13 Fahrzeuge zur Verfügung, welche den Anforderungen entsprechend ausgestattet sind.

In der Wolfacher Abteilung bestehen diese aus einem Einsatzleitwagen, einem Hilfeleistungslöschfahrzeug 20, einem Tanklöschfahrzeug 16/25, dem Gerätewagen Logistik, dem Gerätewagen Transport, dem Schlauchwagen 1000, dem Mannschaftstransport-Fahrzeug und dem Utility-Terrain-Vehicle.

In der Abteilung Kinzigtal gibt es ein mittleres Löschfahrzeug, einen Gerätewagen Transport und einen Mannschaftstransportwagen. Ergänzt wird der Fuhrpark durch die Abteilung Kirnbach mit einem Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser und einem Mannschaftstransportfahrzeug.

Die Gerätewagen Logistik und Transport können mit vorbeladenen Rollcontainern – je nach Einsatzszenario – bestückt werden. So stehen insgesamt 18 Rollcontainer bereit, beispielsweise für die technische Hilfeleistung bei Verkehrsunfällen oder mit Komponenten für Waldbrandeinsätze.

Neben der technischen Ausstattung besitzt jeder Feuerwehrangehörige eine persönliche Schutzausrüstung, die ihn vor Gefahren schützt.

Mitglieder der Jugendfeuerwehr üben einen Löschangriff im Rahmen einer so genannten 24-Stunden-Übung. Bei dieser ahmen diese den Alltag einer Berufsfeuerwehr nach.

Die Feuerwehr Wolfach genießt einen hohen Stellenwert in der Bevölkerung, berichtet Simon Jan Springmann. „Das zeichnet sich für uns beispielsweise durch die guten Besuche der Veranstaltungen der jeweiligen Abteilungen aus“, ergänzt er.

Vor einigen Jahren wurde außerdem der „Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Wolfach“ zur Unterstützung der Feuerwehr Wolfach gegründet. Durch diesen Verein können weitere Ausrüstungsgegenstände beschafft sowie die Unterhaltung der beiden historischen Feuerwehrfahrzeuge gewährleistet werden. Viele Unternehmen und Privatpersonen unterstützen die Wolfacher Feuerwehr hier finanziell. „Wir sind hier sehr dankbar für die Unterstützung in Form von Mitgliedsbeiträgen oder Spenden“, betont Springmann.

Außerdem sei die Freiwillige Feuerwehr für ihre Übungseinsätze darauf angewiesen, verschiedene Übungsmöglichkeiten in Wolfach nutzen zu können. Auch hier werden die Kameraden von Privatpersonen und Unternehmen tatkräftig unterstützt.

Die Mitglieder sind jederzeit erreichbar – zur Entlastung gibt es ein System

„Die Kameradschaft in der Feuerwehr Wolfach vereint das gemeinsame Ziel, Menschen in Notsituationen zu helfen. Verschiedene Persönlichkeiten aus unterschiedlichen Altersgruppen mit unterschiedlichen Berufen und Interessen bringen hierbei ihre Fähigkeiten und Kenntnisse ein“, beschreibt Springmann, was das aktuelle Feuerwehr-Team ausmacht.

„Der große Waldbrand im Ortsteil Kirnbach am 11. August 2022 war mit Sicherheit der größte und schwierigste Einsatz der vergangenen Jahre in Wolfach“, erinnert sich Springmann. Im Einsatz waren neben der Feuerwehr Wolfach auch die Feuerwehren aus Schramberg, Schiltach, Lauterbach, Gutach, Hausach, Haslach und Elzach.

Die Mitglieder der Feuerwehr Wolfach sind jederzeit für Einsätze über die digitalen Meldeempfänger abrufbereit. Um die Einsatzkräfte zu entlasten, werden jedoch in Wolfach arbeitende Einsatzkräfte vorrangig tagsüber alarmiert, außerhalb Wolfachs arbeitende Einsatzkräfte vorrangig nachts und am Wochenende.

Auch wenn es sich bei den Übertritten von der Jugendfeuerwehr in die aktive Abteilung nach wie vor um die wichtigste Nachwuchsförderung handelt, freut sich die Feuerwehr Wolfach über Neuzugänge aller Altersgruppen. „Im Rahmen der Ausbildung wird vieles vermittelt, was in der Praxis benötigt wird. Körperliche Fitness und handwerkliches Geschick sind allerdings eine gute Grundlage“, erklärt Springmann abschließend die Voraussetzungen, um ein Teil der Freiwilligen Feuerwehr zu werden.