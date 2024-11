Steinach ist mit rund 4000 Einwohnern eher eine kleine Gemeinde. Auf ihre Feuerwehr kann sie dafür sehr stolz sein. Schriftführer Markus Halter erzählt, warum das so ist.

Herr Halter, erzählen Sie uns bitte etwas über die Feuerwehr Steinach. Wie viele Mitglieder haben Sie und welche verschiedenen Abteilungen gibt es?

Wir verfügen über die Abteilung Steinach mit 49 Aktiven und die Abteilung Welschensteinach mit 34 aktive Mitgliedern. Dazu kommen 17 Alterskameraden in beiden Abteilungen sowie 17 Mitglieder in der Jugendfeuerwehr. Eine Besonderheit bei der Feuerwehr Steinach ist die Patenschaft mit der Feuerwehr Überlingen. Über das gesamte Jahr finden in diesem Zusammenhang regelmäßig gegenseitige Besuche statt.

Für welches Gebiet sind Sie genau zuständig?

Für die Gemarkung Steinach, unter anderem zählen dazu die L 103 bis zum Hinteren Geisberg sowie die B 33 .

Welche Aufgaben haben die Feuerwehrleute?

Alle allgemeinen Aufgaben, welche jede Feuerwehr hat: „Retten – Löschen – Bergen – Schützen“.

Welche Ausrüstung steht ihnen dafür zur Verfügung?

Mit dem Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug, dem Löschgruppenfahrzeug, dem Mannschaftstransportwagen sowie dem Tragkraftspritzenanhänger ist die Feuerwehr Steinach bestens aufgestellt. Die Abteilung Welschensteinach nutzt ein Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser, einen Schlauchwagen sowie einen Gerätewagen Transport.

Welchen Stellenwert genießt die Feuerwehr in Ihrem Ort?

Bei der Gemeindeverwaltung und den Bewohnern genießt die Feuerwehr einen hohen Stellenwert.

Wie macht sich das bemerkbar?

Beispielsweise an dem regen Besuch unserer Feuerwehrfeste im Sommer. Auch bei Proben, unter anderem der Schlussprobe, sind immer viele Zuschauer anwesend.

Was macht Ihr aktuelles Feuerwehr-Team aus?

Auf jeden Fall die hervorragende Kameradschaft. Auch unsere Altersstruktur würde ich als vorbildlich bezeichnen: Wirklich alle Generationen sind bei uns vertreten.

2022 musste ein mit brennendem Müll gefüllter Transporter nach Achern eskortiert werden. Dort konnte der Müll gelöscht werden. Foto: Feuerwehr Steinach

Für welche größeren Einsätze waren Sie in der jüngeren Vergangenheit zuständig?

Im November 2022 brannte ein Müllauto, die Glutnester im Inneren konnten nicht gelöscht werden. Daher wurde das Müllauto mit zwei Feuerwehrfahrzeugen nach Achern eskortiert, um dort abladen zu können. Erst dann konnte der brennende Müll abgelöscht werden. Und natürlich für die aktuellen Verkehrsunfälle auf der B 33 am 23. Oktober und am 8. November.

Ist Ihre Mannschaft jederzeit gut erreichbar?

Wir haben eine gute Einsatzbereitschaft, auch die Tagesverfügbarkeit der Mannschaft ist prima. Wenn viele Mitglieder nicht anwesend sind – zum Beispiel bei Ausflügen oder gemeinsamen Festen – werden die benachbarten Wehren in Absprache mitalarmiert.

Suchen Sie aktuell nach Verstärkung?

Die Abteilung Steinach ist eigentlich gut besetzt, für Welschensteinach befinden wir uns derzeit noch auf der Suche nach Leuten, die mitarbeiten wollen.

Ein junger Mensch möchte Feuerwehrmann oder -frau werden. Welche Eigenschaften oder Talente sollte er oder sie mitbringen?

Ganz klar Teamfähigkeit. Auch handwerkliches Geschick ist von großem Vorteil.