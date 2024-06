Anzeige: Unsere Feuerwehr in Oberwolfach

Wir haben eine gute Mischung aus ‚alten Hasen‘ und ‚jungen Füchsen‘ – das Durchschnittsalter beträgt circa 37 Jahre. Die Mannschaft ist hochmotiviert und die Kameradschaft ist sehr gut. Trotz der Altersunterschiede harmoniert es untereinander, auch wenn man sich mal gegenseitig aufzieht, aber das gehört einfach dazu,“ beschreibt Kommandant Markus Spinner die Feuerwehr in Oberwolfach.

Sie besteht aus einer aktiven Einsatzabteilung von 40 Personen, darunter 39 Männer und eine Frau. Die Altersabteilung umfasst 25 Mitglieder, die ab einem Alter von 65 Jahren nicht mehr am aktiven Dienst teilnehmen.

Sie unternehmen gemeinsam Ausflüge oder treffen sich beispielsweise zum Grillen – die Kameradschaft wird also weiterhin gepflegt. Schließlich gehören der Oberwolfacher Feuerwehr noch 17 Kinder und Jugendliche in der Jugendabteilung an. Ab dem zehnten Lebensjahr wird die Jugend dort an die Ausrüstung und die Aufgaben herangeführt.

In Oberwolfach hat die Feuerwehr “alte Hasen“ und „junge Füchse“

Die Feuerwehr Oberwolfach ist für die gesamten 51 Quadratkilometer der Gemarkung Oberwolfach zuständig. Ihr Aufgabengebiet deckt verschiedenste Einsätze ab. Natürlich sind die Helfer in der Not bei Bränden im Einsatz, aber auch bei der Rettung von Menschen und Tieren aus lebensbedrohlichen Lagen sind sie zur Stelle.

An Ausrüstung steht ihnen dabei grundsätzlich zur Verfügung: eine Einsatzjacke, eine Einsatzhose, Sicherheitsstiefel, der Feuerwehrhelm und Schutzhandschuhe. Jedes Mitglied hat entsprechend seines Ausbildungsstands eine persönliche Schutzausrüstung, die auch vom Standard abweichen kann.

„Hinzu kommt noch eine Flammschutzhaube, sowie der Sicherheitsgurt für die Sicherung von Personen oder für die Eigenrettung,“ erklärt der Kommandant der Wehr.

Der Fuhrpark ist gut aufgestellt, Optimierungen wären aber möglich

„Den Fuhrpark betreffend haben wir als Gemeindefeuerwehr für unsere Leistungsfähigkeit die notwendigen Fahrzeuge zur Hand. Optimierungsbedarf besteht natürlich immer,“ weiß Spinner. Sollte eines der aktuellen Löschfahrzeuge ersetzt werden müssen, würde beispielsweise ein Tanklöschfahrzeug mit entsprechend großem Löschwassertank angeschafft werden. Momentan würde jedoch an der Zusammenlegung der beiden Standorte Walke und Kirche gearbeitet, was nochmals Änderungen im Materialbedarf bedeuten würde.

„Für die freiwilligen Einsatzkräfte gilt die Devise ‚24/7‘,“ so Spinner. Weiter erklärt er: „Lediglich bei der Berufsfeuerwehr gibt es Bereitschaftszeiten, die Freiwillige Feuerwehr hat keine.“In der Gemeinde habe die Feuerwehr durchaus einen gewissen Stellenwert - wenn der Löschtrupp im Einsatz war, erhalte er hin und wieder auch direkte Anerkennung, so Spinner.

Foto: Feuerwehr Oberwolfach

Ob die ehrenamtliche Arbeit gewürdigt würde, beantwortet er wie folgt: „Was bedeutet gewürdigt? Wie will man eine ehrenamtliche Aufgabe würdigen, bei der man je nach Einsatzszenario eventuell sein eigenes Leben gefährdet. Ich wüsste keinen in unserer Feuerwehr, der in die Feuerwehr wegen irgendeiner Würdigung eingetreten ist.“ Eine Entschädigung in Form einer Rente für Feuerwehrleute beispielsweise hält der Kommandant als Form der Anerkennung ebenfalls für eine gute Idee.

Foto: Feuerwehr Oberwolfach

Zu den größten Einsätzen der Vergangenheit zählen zwei Brände: die Werkstatt der Firma Landmaschinen Müller sowie der Gebäudebrand in Schappach, zu dem die Abteilung aus Oberwolfach zur Unterstützung gerufen wurde.

Außerdem ein verunglückter Container Lkw, bei dem technische Hilfe geleistet wurde, beschreibt Spinner: „Bei dem Unfall sah es am Anfang sehr ernst für die Insassen aus, im Einsatzverlauf stellte sich Gott sei Dank heraus, dass es schlimmer aussah als es schlussendlich war und nach der Befreiung von Fahrer und Beifahrer konnten diese sogar selbstständig zum Rettungswagen gehen.“

Verstärkung ist bei der Feuerwehr Oberwolfach immer willkommen

Um neue Mitglieder würde sich die Wehr immer freuen, so der Kommandant. Vor allem, weil in den nächsten Jahren einige Mitglieder in die Alterswehr wechseln werden, sucht die Feuerwehr in Oberwolfach nach Verstärkung. Vorkenntnisse müsse man keine mitbringen. Hilfreich – aber nicht unbedingt notwendig – könnten ein Interesse an Technik und eine gewisse körperliche Fitness sein, so Spinner. Als Vorteile der Mitgliedschaft nennt er: „Man lernt in jedem Fall für das Leben – Sozialkompetenz an vorderster Stelle. Helfen macht Spaß. Teil einer festen, verlässlichen Gemeinschaft zu sein, macht Spaß. In der Feuerwehr kannst Du echte Freunde oder sogar Lebenspartner finden. Es macht Spaß, sich einzubringen. Freiwillige Feuerwehr steht für Kameradschaft, Zusammenhalt und Teamwork.“ red/ak