Stellen Sie sich bitte kurz vor. Wie viele Mitglieder haben Sie und welche Abteilungen gibt es?

Die Abteilungen Sulz und Mietersheim bilden zusammen den Löschzug 3 und sind grundsätzlich für Einsätze im Bereich beider Ortsteile zuständig. In Sulz hat die aktive Einsatzabteilung 42, die Jugendgruppe elf und die Alters- sowie Ehrenabteilung vier Mitglieder. Die Zahlen für Mietersheim sind: 28 Mitglieder in der aktiven Einsatzabteilung, zwölf in der Jugendgruppe und vier in der Alters- sowie Ehrenabteilung.

Für welches Gebiet sind Sie genau zuständig?

Die Abteilungen Sulz und Mietersheim sind grundsätzlich für Einsätze im Bereich der Ortsteile zuständig. Bei etlichen Sonderobjekten im Stadtgebiet wie zum Beispiel Hochhäusern werden beide Abteilungen als ergänzender Löschzug unterstützend mitalarmiert.

Der Löschzug 3 nimmt die Sonderaufgabe eines Dekontaminationszugs wahr. Dazu wird er um ein Dekontaminationsfahrzeug ergänzt. Der Dekontaminationszug ist für den Großteil des Ortenaukreises bei einer sogenannten ABC-Gefahrenlage zuständig. Zusätzlich steht der Abteilung Mietersheim ein Erkundungskraftwagen zur Verfügung, der bei ABC-Lagen im Ortenaukreis für das Thema Messen und Erkunden zuständig ist.

Welche Ausrüstung steht ihnen dafür zur Verfügung?

Sulz verfügt über einen Mannschaftstransportwagen und ein Löschgruppenfahrzeug Typ 8/6, Mietersheim über einen Erkundungskraftwagen für chemische, biologische, radiologische und nukleare Substanzen (CBRN) sowie ein Staffellöschfahrzeug Typ 10/6.

Welchen Stellenwert genießt die Feuerwehr in den beiden Ortsteilen?

Die Feuerwehr ist in Sulz wie auch in Mietersheim eine tragende Säule im Vereinsleben, die den Ort mit diversen Aktionen bereichert. Beispiele aus Sulz sind das Dorffest, das dieses Jahr wieder im September stattfindet, ein Verkaufsstand an der Fasnacht, die Christbaumaktion der Jugendgruppe und der Tag der offenen Tür am Feuerwehrgerätehaus. In Mietersheim sind unter anderem die Christbaumaktion der Jugendgruppe, das alljährliche Osterfeuer auf dem Mietersheimer Berg sowie dieses Jahr erstmalig eine Open-Air-Veranstaltung in der Ortsmitte am 20. Juli zusammen mit der Vereinsgemeinschaft zu nennen.

Wird Ihre ehrenamtliche Arbeit gewürdigt? Woran lässt sich das feststellen?

Die Anerkennung zeigt sich vor allem am guten Besuch unserer Veranstaltungen. Dort wird bei Gesprächen oft deutlich, wie wichtig die Arbeit der Feuerwehr im Ort ist und wie sehr die Bevölkerung unsere Arbeit wertschätzt. Besonders erfreulich ist, wenn sich Betroffene nach Einsätzen bei uns persönlich bedanken.

Was macht Ihr aktuelles Feuerwehr-Team aus?

Guter Zusammenhalt, gutes und respektvolles Miteinander und eine hochmotivierte Mannschaft. Der Leitspruch des Löschzugs 3 lautet: „Einer für alle, alle für einen!“

Der Dekontaminationszug bei einer Schweinepestübung in Ohlsbach Foto: Feuerwehr

Was waren die größten Einsätze in der jüngeren Vergangenheit, zu denen Sie gerufen wurden?

Neben den „alltäglichen“ Einsätzen wie beispielsweise bei ausgelösten Brandmeldeanlagen, Kleinbränden oder Wohnungsbränden sind hier hervorzuheben: ein ABC-Einsatz bei einem großen Logistikunternehmen, die Sprengung eines Geldautomaten im Fachmarktzentrum, ein Gebäudebrand in Sulz, ein Verkehrsunfall am Langenhard sowie der Aufbau eines Duschzeltes bei einer Flüchtlingsunterkunft von unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlingen auf dem Langenhard.

Müssen die Mitglieder immer für Einsätze bereit sein oder gelten bestimmte Bereitschaftszeiten?

Generell gilt das Motto: „Allzeit (einsatz)-bereit!“

Suchen Sie aktuell nach Verstärkung für Ihre Mannschaft?

Wir suchen sowohl für die Jugendgruppen als auch für die aktiven Einsatzabteilungen immer Verstärkung. Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger sind ebenso immer willkommen – wie zum Beispiel unser letzter Neuzugang, der aufgrund eines Brandereignisses die Wichtigkeit der Feuerwehr erkannt und sich dazu entschlossen hat, der Feuerwehr beizutreten.

Welche Eigenschaften oder Talente sollte man mitbringen, wenn man der Feuerwehr beitreten will?

Die Feuerwehr sucht Teamplayer, die sich für ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger im Ort einbringen möchten.

Von welchen Vorteilen profitieren insbesondere junge Menschen, wenn Sie der Feuerwehr beitreten?

Unsere Mitglieder erhalten eine umfassende Ausbildung, die sie befähigt, in Gefahrensituationen richtig zu handeln. Neben der Brandbekämpfung und der technischen Hilfe wird man auch in Erster Hilfe ausgebildet.