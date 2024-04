Wenn es im Gemeindegebiet zu einem Brand oder Verkehrsunfall kommt, ist die Freiwillige Feuerwehr Mahlberg immer zuverlässig zur Stelle. Auch mit der Freiwilligen Feuerwehr Kippenheim kommt es regelmäßig zur Zusammenarbeit. In Mahlberg gibt es derzeit eine 45 Personen starke Einsatzabteilung, 25 Jugendfeuerwehrmitglieder und 16 Mitglieder in der Altersabteilung.

Neben der Brandbekämpfung und der Hilfe bei Verkehrsunfällen ist die Feuerwehr außerdem für Brandsicherheitswachen und beispielsweise Dienstleistungen für die Stadtverwaltung, wie die Verkehrssicherung, zuständig.

„Die Bürger Mahlbergs wissen, dass sie sich im Notfall auf die Einsatzkräfte verlassen können“, berichtet der stellvertretende Kommandant Stefan Waldinger. Mit dem „Knoblauchfest“ der Feuerwehr findet jedes Jahr für zwei Tage auch ein wichtiges kulturelles Highlight in der Gemeinde statt.

Viel Rückhalt gibt es auch im Gemeinderat

Die ehrenamtliche Arbeit wird „hin und wieder durch kleine Aufmerksamkeiten der Betroffenen oder Worte des Dankes gewürdigt. Das freut uns natürlich sehr, weil wir das selbstverständlich weder erwarten noch einfordern“, erzählt der stellvertretende Kommandant. Zudem gebe es in Mahlberg einen Gemeinderat, der sich des Stellenwerts seiner Feuerwehr bewusst sei und sie immer unterstütze, ergänzt Waldinger.

„Wir haben zwischenzeitlich eine altersmäßig gut gemischte Truppe, die vor allem sehr motiviert ist. Das zeigt sich in einer Vielzahl von besuchten Lehrgängen und Fortbildungen und dem Engagement in der Jugendfeuerwehr, den Einsatzkräften von morgen“, erklärt er. Bei der Feuerwehr müsse das menschliche Zusammenarbeiten auch in Hochstresssituationen funktionieren und man sich aufeinander verlassen können.

Jeder ist dankbar für die Hilfe der Feuerwehr

Grundsätzlich sei es eine gesetzliche Pflichtaufgabe jeder Gemeinde beziehungsweise Stadt, eine Feuerwehr aufzustellen, auszurüsten und zu unterhalten, erklärt Waldinger auf die Frage hin, was passieren würde, wenn es die Freiwillige Feuerwehr Mahlberg nicht geben würde. Weiter führt er an: „Jedoch angenommen, es gäbe sie nicht mehr: Stellen Sie sich vor, es brennt in Ihrem Haus, aber es kommt keiner zu Hilfe. Oder sie sind in einen Verkehrsunfall verwickelt, können sich aber nicht aus ihrem deformierten Fahrzeug befreien und sind eingeklemmt. In diese Situation möchte niemand geraten, ohne das ihm umgehend Hilfe zuteil wird.“

Wie jede Freiwillige Feuerwehr sind auch die Einsatzkräfte in Mahlberg deshalb grundsätzlich an 365 Tagen im Jahr zu jeder Zeit alarmierbar. „Das unterscheidet unser Hobby auch von den meisten anderen. Auf das Fußballspiel jeden Sonntag um 15 Uhr oder die Musikprobe am Montagabend kann man sich einstellen. Aber wir können jederzeit zum Einsatz gerufen werden“, so Waldinger: „Unabhängig davon, ob man gerade bei der Arbeit, beim Essen oder Schlafen ist. Unabhängig davon, ob Montagmorgen, oder Heiligabend ist.“

Natürlich gebe es auch mal Gründe, nicht zum Einsatz zu kommen. Da es sich immer noch um ein freiwilliges Hobby handle, können immer wieder Hinderungsgründe auftreten, so Waldinger. Deshalb spreche man sich an Tagen wie Silvester etwas ab, da die Gefahr für Brände und Unfälle dann am höchsten und damit Einsätze zu erwarten seien.

Umso lobenswerter sei die Arbeit der freiwilligen Helfer, die sich immer über neue Mitglieder freuen. „Sowohl für die Jugendfeuerwehr, als auch für die Einsatzabteilung sind wir auf der Suche. Auch wir sehen in den kommenden Jahren einige altersbedingte Abgänge aus der Einsatzabteilung in die Altersabteilung. Diese müssen aufgefangen werden, da auch die Ausbildung einige Zeit in Anspruch nimmt“, kündigt Waldinger an.

Neue Mitglieder sind immer willkommen

Nicht nur bereits erfahrene und ausgebildete Feuerwehrleute seien willkommen, auch explizit über lebenserfahrene Quereinsteiger aus Mahlberg oder neu zugezogene Gemeindemitglieder freue man sich, so die Feuerwehr: „Denn nur so können wir weiter eine schlagkräftige Einheit sein.“ Eine interessante Neuerung sei die vom Kreis geschaffene Möglichkeit, die für alle erforderliche Grundausbildung zwischenzeitlich auch in einem zwei-wöchigen Intensivkurs durchzuführen, sodass keine Ausbildung über mehrere Wochen oder gar Monate erforderlich ist. Hier könne dann jeder neue Kamerad wählen, welche Ausbildungsart ihm besser liegt.

„Natürlich gibt es gewisse Voraussetzungen, insbesondere körperlicher, aber auch psychischer Art, wenn man der Freiwilligen Feuerwehr beitreten möchte“, erklärt Waldinger und betont: „Das wichtige ist aus unserer Sicht aber die eigene Motivation. Wer sich aus dem freien Willen heraus engagiert, um anderen zu helfen, der ist bei uns am richtigen Platz.“

Waldinger findet: „Der größte und vielleicht erfüllendste Vorteil ist, anderen Menschen zu helfen, wo sie es selber nicht mehr können. Wir freuen uns aber auch immer über positive Rückmeldungen und den Rückhalt der Gesellschaft.“ Fazit: Wer in Mahlberg auf der Suche nach einem erfüllenden Hobby ist, Kontakt und Anschluss sucht und einer hoch motivierten Truppe beitreten möchte, ist bei der Feuerwehr Mahlberg an der richtigen Adresse.