Die Abteilungen Kuhbach und Reichenbach bilden zusammen den Löschzug 5 der Feuerwehr Stadt Lahr. Die Einsatzabteilung besteht in Kuhbach aus 18 Mann sowie einer Frau und in Reichenbach aus 37 Mann sowie zwei Frauen. Die gemeinsame Jugendgruppe hat aktuell 24 Jugendliche, davon vier Mädchen. Die Altersabteilung besteht in Kuhbach aus sechs, in Reichenbach aus zehn Kameraden.

Für die vielfältigen Aufgaben stehen in Kuhbach ein Staffellöschfahrzeug 10/6 und ein Mannschaftstransportwagen bereit, in Reichenbach ein Löschgruppenfahrzeug (LF 16/12), ein Staffellöschfahrzeug 10/6 und ein Lastkraftwagen mit Seilwinde und Material für die Technische Hilfeleistung.

Lesen Sie auch

Beide Abteilungen sind in ihren jeweiligen Orten fest verankert und leisten ihren Beitrag zur Gemeinschaft. Christoph Schmieder, Leiter der Abteilung Kuhbach, nennt eine Auswahl an Aktivitäten: „Wir stellen zusammen mit der hiesigen Narrenzunft den Narrenbaum am Schmutzigen Donnerstag, veranstalten unser Feuerwehr-Picknick am Rathaus und sichern den Martinsumzug ab. Zum Weihnachtsbaumstellen wird die Fahrzeughalle bereitgestellt.“

Marcel Wellmann spricht für seine Abteilung: „Wir beteiligen uns an der Fasnachtskampagne der Narrenzunft Schergässler, feiern unser dreitägiges Herbstfest im September und nehmen an der Fronleichnamsprozession, der Messe zum Volkstrauertag sowie am Martinsfeuer teil. Außerdem stellen wir den Weihnachtsbaum auf dem Lindenplatz und öffnen das Wachthisli zum Weihnachtsmarkt.“

In Sachen Vereinsleben würde Säule wegbrechen

Doch was wäre, wenn es die beiden Abteilungen plötzlich nicht mehr gäbe? „Die Bürgerinnen und Bürger könnten wahrscheinlich nicht mehr so ruhig schlafen, wie sie es derzeit können. Auch in Sachen Vereinsleben würde eine große Säule wegbrechen“, ist sich Christoph Schmieder sicher. Aufgrund der steigenden Zahlen der Einsätze und Brandsicherheitswachen würden sich die Einsätze zudem auf weniger Kameraden verteilen und zu mehr Belastungen führen.

Beide Abteilungen und die gemeinsame Jugendfeuerwehr suchen noch nach Verstärkung. Ob jung oder alt, männlich oder weiblich, Neueinsteiger, Quereinsteiger oder Rückkehrer, es sind alle willkommen. Eine berufliche Ausbildung ist nicht notwendig. Informationen finden sich auf der Website der Feuerwehr Stadt Lahr oder bei den Leitern der Abteilungen Christoph Schmieder (Kuhbach) und Marcel Wellmann (Reichenbach).

Mitzubringen seien Begeisterung für eine ehrenamtliche Tätigkeit in der Gemeinde, die Bereitschaft zu jeder Zeit den in Not geratenen Bürgerinnen und Bürgern zu helfen sowie körperliche Belastbarkeit, wie Marcel Wellmann verrät. Die Grundausbildung sei der Start in eine interessante und abwechslungsreiche Feuerwehrkarriere. Je nach Talent und Eigenschaften führen die Ausbildungen weiter als Maschinist für Löschfahrzeuge und bis hin zum Gruppen- oder Zugführer.

„Feuerwehr ist Teamarbeit. Zusammen in einem Team jemandem zu helfen oder in der Gemeinde eine Gefahr abzuwehren ist für jeden Helfer ein gutes Gefühl“, weiß Wellmann. Man trage mit seiner Tätigkeit innerhalb der Feuerwehr zu einem guten und funktionierenden Dorfleben bei.

Man lernt ganz nebenbei fürs Leben. Einige Tätigkeiten und Handgriffe, die man in der Feuerwehr erlernt, kann man im Privat- und Arbeitsalltag eins zu eins umsetzen. Beispiele hierzu wären etwa das ruhige und richtige Handeln in brenzligen und stressigen Situationen oder das fachlich richtige Einbringen und Handeln in Situationen der Ersten Hilfe an einem Notfallpatienten.