Kevin Baier, Leiter der Abteilung Kippenheimweiler der Feuerwehr Stadt Lahr, ist stolz auf sein Team. Was dieses so besonders macht, erzählt er im Gespräch mit unserer Zeitung.

Herr Baier, stellen Sie uns bitte die Feuerwehr Kippenheimweiler kurz vor.

Die Abteilung Kippenheimweiler ist eine engagierte und leistungsstarke Einheit, die für den Schutz und die Sicherheit der Bürger in Lahr, Kippenheimweiler und darüber hinaus sorgt. 31 motivierte Feuerwehrleute stehen rund um die Uhr bereit, um im Notfall schnell und professionell Hilfe zu leisten. Sechs verdiente Kameraden, die ihre aktive Dienstzeit beendet haben, unterstützen uns weiterhin mit ihrer Erfahrung und ihrem Wissen. Mit elf jungen Mitgliedern legen wir großen Wert auf die Nachwuchsförderung und bilden die Feuerwehrleute von morgen aus.

Für welches Gebiet sind Sie genau zuständig?

In erster Linie für die Sicherheit und den Brandschutz im eigenen Ortsteil. Darüber hinaus werden wir je nach Einsatzstichwort auch über die Ortsgrenzen hinaus aktiv. Dabei werden wir entweder als Löschzug 4 oder zur Unterstützung anderer Einsatzstellen im gesamten Stadtgebiet alarmiert. Diese flexible Einsatzstruktur stellt sicher, dass die Feuerwehr bei Bedarf schnell und effektiv helfen kann – sowohl lokal als auch stadtweit.

Welche Ausrüstung steht ihnen dafür zur Verfügung?

Das Staffellöschfahrzeug ist das zentrale Einsatzmittel unserer Abteilung . Es ist kompakt und vielseitig einsetzbar und ausgestattet mit Wassertank für erste Löschmaßnahmen, Schläuchen und Armaturen für den Aufbau der Wasserversorgung sowie Ausrüstung für Erstmaßnahmen zur technischen Hilfeleistung.

Weiterhin haben wir einen Schlauchanhänger, der mit zwei Trommeln B-Schläuchen bestückt ist, was die schnelle Verlegung von langen Schlauchleitungen ermöglicht.

Das Rettungsboot dient zur Wasserrettung und kann bei Hochwasser, Suchaktionen oder Einsätzen auf Gewässern eingesetzt werden. Es ist klein und wendig, ideal für kleinere Flüsse oder überschwemmte Gebiete sowie den Waldmattensee.

Welchen Stellenwert genießt Ihre Abteilung?

Die Feuerwehr hat in Kippenheimweiler einen besonders hohen Stellenwert, da sie nicht nur für Sicherheit und Schutz sorgt, sondern auch als Vorbild für Gemeinschaftssinn und Hilfsbereitschaft dient. Ihre engagierten Mitglieder stehen rund um die Uhr bereit, um in Notlagen zu helfen, und tragen so maßgeblich zum sozialen Zusammenhalt bei.

Durch ihre Präsenz und ihr Handeln zeigt die Feuerwehr, wie wichtig es ist, füreinander einzustehen und Verantwortung zu übernehmen. Veranstaltungen, Einsätze und die aktive Einbindung in das Dorfleben unterstreichen diesen bedeutenden Beitrag für Kippenheimweiler.

Wird Ihre ehrenamtliche Arbeit gewürdigt? Woran lässt sich das feststellen?

In Kippenheimweiler selbst wird die freiwillige Arbeit der Feuerwehr stark geschätzt, was sich besonders in Gesprächen mit den Bürgerinnen und Bürgern zeigt. Die Akzeptanz und Unterstützung innerhalb der Bevölkerung sind ein klares Zeichen dafür, wie wichtig und anerkannt das Engagement der Feuerwehr im Ort ist.

Auf Ebene der Feuerwehr Stadt Lahr hat die Wertschätzung in den vergangenen Jahren jedoch teilweise nachgelassen, was zu einer gewissen Ernüchterung führte. Dennoch gibt es durch die laufende Umstrukturierung und den begleiteten Veränderungsprozess einen positiven Wandel. Diese Entwicklungen zeigen, dass die Anliegen und Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr wieder stärker wahrgenommen werden.

Die Abteilung Kippenheimweiler blickt daher zuversichtlich in die Zukunft, mit der Erwartung, dass sich die Arbeit in einer nachhaltig verbesserten Wertschätzung und Unterstützung durch die Feuerwehr Stadt Lahr widerspiegelt.

Früh übt sich: Bei der Abteilung Kippenheimweiler lernen Jugendliche schon in jungen Jahren, wie Feuerwehr funktioniert. Foto: Feuerwehr

Was macht Ihr aktuelles Feuerwehr-Team aus?

Die aktive Mannschaft ist durch ihre Vielfalt geprägt: Mitglieder aus allen Altersgruppen arbeiten eng zusammen und bilden eine starke Gemeinschaft. Dieses ausgeprägte Wir-Gefühl zeigt sich nicht nur im Feuerwehrdienst, sondern auch im privaten Miteinander – man unterstützt sich gegenseitig, wann immer es nötig ist.

Besonders hervorzuheben ist das junge und engagierte Führungsteam, das die Feuerwehrabteilung mit frischen Ideen und Tatkraft leitet. Es fördert den Zusammenhalt und sorgt dafür, dass Traditionen der „Altgedienten“ und Ansichten der „jungen Wilden“ in Einklang gebracht werden.

Was waren die spektakulärsten Einsätze in der jüngeren Vergangenheit?

Zu den größten und spektakulärsten Bränden zählen zweifellos die beiden Ereignisse in den Jahren 2018 und 2023 im Europa-Park in Rust. Dabei zeigte sich eindrucksvoll, wie schlagkräftig die Feuerwehr der Stadt Lahr in Zusammenarbeit mit anderen Feuerwehren agieren kann.

Sind Sie momentan auf der Suche nach Verstärkung für Ihre Mannschaft?

Verstärkung ist bei uns immer herzlich willkommen. Mit den gestiegenen Einsatzzahlen wächst auch die Belastung für unsere Mannschaft im Alltag. Daher sind wir für jeden Interessierten, der sich bei uns engagieren möchte, sehr dankbar. Die Feuerwehr bietet eine einzigartige Möglichkeit, Teil eines starken Teams zu werden und aktiv einen Beitrag für die Sicherheit unserer Gemeinschaft zu leisten.

Welche Eigenschaften sollte man mitbringen, wenn man beitreten möchte?

Wer der Feuerwehr beitreten möchte, sollte vor allem Teamgeist, Zuverlässigkeit und die Bereitschaft mitbringen, sich für andere einzusetzen. Eine gewisse körperliche Fitness ist hilfreich, da Einsätze fordernd sein können. Technisches Interesse oder handwerkliches Geschick sind von Vorteil, aber keine Voraussetzung – vieles kann man im Rahmen der Ausbildung lernen. Besonders wichtig ist eine ruhige und besonnene Art, um in stressigen Situationen klar und überlegt handeln zu können. Schließlich gehört auch die Bereitschaft dazu, Zeit in die Ausbildung und regelmäßige Proben zu investieren, um für den Ernstfall optimal vorbereitet zu sein

Von welchen Vorteilen profitieren junge Menschen bei der Feuerwehr?

Sie profitieren in vielerlei Hinsicht von einem Beitritt. Sie lernen Verantwortung zu übernehmen und wachsen durch die Zusammenarbeit im Team persönlich und sozial. Die Feuerwehr bietet eine fundierte Ausbildung, die nicht nur feuerwehrspezifisches Wissen vermittelt, sondern auch Fertigkeiten wie Erste Hilfe, technisches Verständnis und Problemlösungskompetenz schult.

Darüber hinaus erleben sie spannende und sinnvolle Aufgaben, die das Selbstbewusstsein stärken und ein starkes Gemeinschaftsgefühl schaffen. Durch den Austausch mit erfahrenen Kameradinnen und Kameraden sowie die Teilnahme an Übungen und Einsätzen entwickeln sie ein großes Maß an Respekt und Hilfsbereitschaft. Nicht zuletzt ist die Freiwillige Feuerwehr auch ein Ort, um Freundschaften zu knüpfen und gemeinsam für ein Ziel einzustehen.