Stellen Sie sich bitte vor. Wie viele Mitglieder haben Sie und welche verschiedenen Abteilungen gibt es?

Wir verfügen über insgesamt 50 aktive Mitglieder. Die Feuerwehr gliedert sich in mehrere Abteilungen: die Einsatzabteilung Kippenheim, die Einsatzabteilung Schmieheim, die Alterskameraden sowie die Jugendfeuerwehr, die auch eine Kinderfeuerwehr beinhaltet.

Lesen Sie auch

Für welches Gebiet sind Sie genau zuständig?

Die Feuerwehr Kippenheim ist für die komplette Gemarkung der Gemeinde Kippenheim zuständig. Unsere Feuerwehr hat besondere Aufgaben aufgrund der vielen historischen Gebäude wie dem Rathaus im Renaissancestil, der ehemaligen Synagoge und dem Schloss in Schmieheim. Zudem sichern wir zahlreiche Versammlungsstätten, soziale Einrichtungen und zahlreiche Industrie- und Gewerbebetriebe in der Gemeinde (darunter Großbetriebe wie Mosolf, Neugart, Janoschka, Hiller, Bühler, Schmid Söhne). Bei größeren Ereignissen arbeiten wir eng mit der Feuerwehr Mahlberg zusammen, mit der wir auch regelmäßig gemeinsame Übungen durchführen.

Welche Aufgaben haben die Feuerwehrleute?

Unsere Feuerwehr ist für eine Vielzahl von Aufgaben zuständig, wobei der Brandschutz nur einen Teil der Arbeit ausmacht. Als freiwillige Feuerwehr sind wir überall dort im Einsatz, wo Hilfeleistungen für die Allgemeinheit notwendig sind. Unser Auftrag umfasst Retten, Löschen, Bergen und Schützen, und das leisten wir ehrenamtlich rund um die Uhr, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Das Spektrum unserer Einsätze reicht vom Großfeuer und Naturkatastrophen über Verkehrsunfälle bis hin zu technischen Hilfeleistungen.

Welche Ausrüstung steht ihnen dafür zur Verfügung?

Die Feuerwehr Kippenheim ist leistungsfähig aufgestellt und verfügt über ein Hilfeleistungslöschfahrzeug 10 sowie zwei Löschfahrzeuge 10. Darüber hinaus stehen uns Mannschaftstransportfahrzeuge zur Verfügung, um Einsätze effizient zu bewältigen.

Welchen Stellenwert genießt die Feuerwehr in Ihrem Ort?

Die Feuerwehr Kippenheim hat eine lange Tradition, die bis ins Jahr 1869 zurückreicht, als engagierte Bürger die Freiwillige Feuerwehr gründeten. In den mehr als 150 Jahren konnten viele Brände gelöscht und Gefahren abgewendet werden. Die ehrenamtliche Arbeit der Feuerwehrleute wird von der Bevölkerung sehr geschätzt und von der Gemeinde aktiv unterstützt.

Wird Ihre ehrenamtliche Arbeit gewürdigt? Woran lässt sich das feststellen?

Die Tätigkeit bei der Freiwilligen Feuerwehr ist ein Ehrenamt und wird nicht entlohnt. Allerdings ist in der Feuerwehrsatzung geregelt, dass die ehrenamtlichen Feuerwehrleute keinen Nachteil durch ihren Einsatzdienst erleiden. Es gibt einen Auslagenersatz, der in der Feuerwehrentschädigungssatzung festgelegt ist. Sollte ein Einsatz während der Arbeitszeit stattfinden, erhalten die Feuerwehrleute eine Entschädigung für den Verdienstausfall, auch das ist in der Satzung geregelt.

Teamgeist spielt bei der Feuerwehr eine bedeutende Rolle. Foto: Feuerwehr Kippenheim

Was macht Ihr aktuelles Feuerwehr-Team aus?

Unser Feuerwehr-Team zeichnet sich durch starken Zusammenhalt, Teamgeist und Verantwortungsbereitschaft aus. Wir legen großen Wert auf Vielfalt und Teilhabe – jeder kann ein Teil unseres Teams sein, unabhängig von Geschlecht, Herkunft oder Sprache. In der Feuerwehr lernen wir, gemeinsam Ängste zu überwinden und neue Herausforderungen zu meistern. Der Feuerwehrdienst ist viel mehr als nur Feuer löschen, er bedeutet Zusammenhalt und gemeinsam Gutes zu tun. Bei uns erlebt man Teamgeist und die Möglichkeit, für sich und die Gesellschaft Verantwortung zu übernehmen.

Was waren die spektakulärsten Einsätze in der jüngeren Vergangenheit, zu denen Sie gerufen wurden?

Es gibt nicht den einen spektakulären Einsatz. Hinter jedem Einsatz steht ein Schicksal und eine Notlage, die wir als Feuerwehr lösen müssen – denn wer kommt nach uns? Jeder Einsatz verlangt unser volles Engagement, um den Menschen in Notlagen bestmöglich zu helfen.

Müssen die Mitglieder immer für Einsätze bereit sein oder gelten bestimmte Bereitschaftszeiten?

Bei uns gibt es keine festgelegten Bereitschaftszeiten. Unsere Mitglieder stehen generell immer in der Pflicht, einsatzbereit zu sein, es sei denn, persönliche Umstände verhindern die Teilnahme an einem Einsatz.

Suchen Sie nach Verstärkung für Ihre Mannschaft?

Ja, wir suchen dringend nach Verstärkung für unsere Mannschaft. Aus diesem Grund hat die Gemeinde auch einen externen Dienstleister beauftragt, um bei der Personalakquise zu unterstützen.

Welche Eigenschaften oder Talente sollte man mitbringen, wenn man der Feuerwehr beitreten will?

Einzige Voraussetzung für die Einsatzabteilungen ist ein Mindestalter von 17 Jahren. Alles Weitere ergibt sich dann von selbst, wir finden sicherlich für jeden eine passende Aufgabe. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Alles, was man für den Einsatzdienst können und wissen muss, lernt man im Laufe der Zeit bei uns.

Von welchen Vorteilen profitieren junge Menschen, wenn Sie der Freiwilligen Feuerwehr beitreten?

Junge Menschen profitieren in vielerlei Hinsicht von der Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr, insbesondere in der Jugendfeuerwehr. Sie können eine Vielzahl von spannenden Feuerwehr-Inhalten kennenlernen und an Freizeiten sowie Ausflügen teilnehmen. Dabei werden Fähigkeiten wie Teamgeist, technisches Verständnis und Erste Hilfe erlernt. Zudem bietet die Jugendfeuerwehr ein abwechslungsreiches und sinnvolles Hobby, das viel Spaß und Spiel mit Verantwortung und Gemeinschaft verbindet.