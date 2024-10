Anzeige: Unsere Feuerwehr in Hornberg

Die Freiwillige Feuerwehr Hornberg sorgt mit 71 aktiven Mitgliedern für die Sicherheit auf einer Fläche von 54 Quadratkilometern. Gegliedert ist sie in die Abteilungen Feuerwehr Hornberg, Feuerwehr Niederwasser, Altersabteilung, mit 21 Mitgliedern, und die Jugendfeuerwehr, mit 25 Mitgliedern. Stellvertretend beschreibt Schriftführer Rene Keil die vielfältigen Aufgaben und Herausforderungen, denen sich die Wehr in ihrem Einsatzgebiet stellt.

„Unser Zuständigkeitsbereich umfasst das gesamte Stadtgebiet Hornberg sowie die Ortsteile Niederwasser und Reichenbach“, erklärt Keil. Bei der großen topographischen Vielfalt – mit Höhenunterschieden von 344 bis 970 Metern – sind die Einsatzkräfte auf viele verschiedene Szenarien vorbereitet.

In dem großen Gebiet gibt es viele Herausforderungen

Ölspuren beseitigen, technische Hilfe leisten und Brände löschen gehören zu den möglichen Einsätzen. Dabei stehen der Feuerwehr mehrere Fahrzeuge zur Verfügung, darunter das LF20, RW und MTW. „2025 ersetzen wir das LF16-TS durch ein HLF10“, erklärt Keil. Die Abteilung Niederwasser verfügt über ein TSF.

Besondere Bedeutung kommt der guten Zusammenarbeit zwischen erfahrenen und jüngeren Mitgliedern zu. „Unsere älteren Kameraden geben ihr Wissen gern an die Jüngeren weiter, so bleibt das Know-how erhalten und wir sind für die Zukunft gewappnet“, betont Keil.

Ein spektakulärer Einsatz in der jüngeren Vergangenheit war der Gebäudebrand in der Schlossstraße im Jahr 2022. „Beim Eintreffen stand der gesamte Dachstuhl in Flammen“, erinnert sich Keil. Dank der schnellen Reaktion und der Unterstützung umliegender Wehren konnte eine Ausbreitung auf angrenzende Gebäude verhindert werden. Mehr als 90 Einsatzkräfte waren stundenlang im Einsatz.

Neue Mitglieder sind immer willkommen in Hornberg

Eine Besonderheit der Feuerwehr Hornberg ist die Aufteilung der Einsatzkräfte in zwei Alarmierungsgruppen. Tagsüber werden in der Nähe stationierte Kräfte für kleinere Einsätze alarmiert, bei größeren Vorfällen beide Gruppen. „So ist sichergestellt, dass bei Bedarf ausreichend Personal vor Ort ist, ohne alle 70 Kameraden in Alarmbereitschaft zu versetzen“, erläutert Keil.

Auch neue Mitglieder sind bei der Feuerwehr Hornberg immer willkommen. „Wir freuen uns über Verstärkung, egal ob jung oder alt“, sagt Keil. „In der Feuerwehr gibt es immer für jeden Aufgaben.“ Die wichtigsten Voraussetzungen seien Teamfähigkeit und die Bereitschaft, sich im Team für das Wohl der Gemeinschaft einzusetzen, als Einzelkämpfer komme man nicht weit. „Alles weitere wird den Freiwilligen beigebracht“, so Keil.