Herr Knupfer, über wie viele Mitglieder verfügt die Freiwillige Feuerwehr Haslach und welche verschiedenen Abteilungen gibt es?

Insgesamt haben wir 157 Mitglieder, davon jeweils 21 bei der Jugendfeuerwehr sowie der Alters- und Ehrenabteilung. Die Mitglieder der Einsatzabteilungen gliedern sich wie folgt auf: Haslach kommt auf 72, Schnellingen auf 21 und Bollenbach auf 22 Kameradinnen und Kameraden.

In welchem Gebiet liegt ihre Verantwortung?

Die Feuerwehr Haslach ist zuständig für das Stadtgebiet Haslachs sowie die Ortsteile Schnellingen und Bollenbach. Im Rahmen der Überlandhilfe unterstützen wir auf Anforderung auch die umliegenden Gemeindefeuerwehren.

Was sind die Aufgaben der Mannschaft?

Die Aufgabe der Feuerwehr ist es, bei Schadenfeuern und öffentlichen Notständen sowie zur Rettung von Menschen und Tieren aus lebensbedrohlichen Lagen Hilfe zu leisten. Dazu gehört für die Feuerwehrleute auch die Aufgabe zur regelmäßigen Teilnahme an Übungen und Proben.

Welchen Stellenwert genießt die Feuerwehr in Ihrem Ort?

Den Stellenwert würden wir als hoch bezeichnen. Bürgermeister Philipp Saar bezeichnete die Feuerwehr als „Lebensversicherung der Bevölkerung“. Veranstaltungen und Schauübungen der Feuerwehr, zu der die Bevölkerung eingeladen ist, sind immer gut besucht.

Bei der Jugendfeuerwehr lernt man in Lehrgängen und den Proben früh, was für den Einsatz notwendig ist. Foto: Feuerwehr Haslach

Wird Ihre ehrenamtliche Arbeit gewürdigt? Woran lässt sich das feststellen?

Als eindrucksvolles Beispiel können wir nennen, dass wir 2023 die Mitglieder der Abteilung Haslach mit „leichten Einsatzjacken“ ausstatten konnten. Die Finanzierung erfolgte über eine Spendenaktion, in der Unternehmen und Privatpersonen mehr als 20 000 Euro gespendet hatten.

Was macht das Haslacher Feuerwehr-Team aus?

Wir haben sehr viele Kameradinnen und Kameraden, die sich zusätzlich zum regulären Feuerwehrdienst noch ehrenamtlich engagieren. So werden beispielsweise Aufgaben als Gerätewart, im Schlauchpool der Raumschaft Haslach, als Jugendleiter, in der Verwaltung oder als Ausbilder in der überörtlichen Ausbildung übernommen. Auch wenn spontan eine helfende Hand benötigt wird, findet sich immer jemand um zu unterstützen.

Was waren die größten beziehungsweise spektakulärsten Einsätze in der jüngeren Vergangenheit, zu denen die Feuerwehr Haslach gerufen wurden?

In Erinnerung ist vielen noch der Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens im Ortsteil Bollenbach in der Nacht auf Karfreitag in diesem Jahr. Hier war die gesamte Feuerwehr ab 2 Uhr nachts im Einsatz, die Aufräumarbeiten dauerten bis in den Abend.

Müssen die Mitglieder immer für Einsätze bereit sein oder gelten bestimmte Bereitschaftszeiten?

Generell gibt es eine Verpflichtung aus dem Feuerwehrgesetz, sich im Alarmfall im Gerätehaus einzufinden. Da nicht jeder Einsatz gleich ist, werden je nach Einsatzstichwort nicht immer alle Mitglieder alarmiert. So werden tagsüber die Kameraden alarmiert, die in Haslach sind und den Arbeitsplatz verlassen können. Kameraden, die auswärts arbeiten, werden bevorzugt nachts und an Wochenenden alarmiert.

In der Nacht auf Karfreitag wurde die Feuerwehr zum Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens im Ortsteil Bollenbach gerufen. Foto: Feuerwehr Haslach

Suchen Sie aktuell nach Verstärkung für Ihre Mannschaft?

Über die Jugendfeuerwehr bekommen wir nahezu jedes Jahr Verstärkung für die Einsatzabteilungen. So sind wir aktuell zufrieden mit der Mannschaftsstärke und können auch tagsüber innerhalb weniger Minuten ausrücken. Dennoch freuen wir uns auch immer über Quereinsteiger.

Welche Eigenschaften oder Talente sollte man mitbringen, wenn man der Feuerwehr beitreten will?

Was für den Feuerwehreinsatz notwendig ist, wird in Lehrgängen und den Proben vermittelt. Ein Interesse für die Technik und eine gewisse körperliche Fitness schaden aber nicht.

Wie steht es mit der Kameradschaft? Wie groß ist ihre Bedeutung bei der Feuerwehr?

In der Feuerwehr treffen Menschen unterschiedlichen Alters und verschiedener Berufsgruppen aufeinander. Die Kameradschaftspflege nimmt dabei einen großen Stellenwert ein, damit man sich auch im Einsatz aufeinander verlassen kann.