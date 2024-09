Herr Herr, bitte stellen Sie uns die Feuerwehr Gutach kurz vor. Wie viele Mitglieder haben Sie und welche verschiedenen Abteilungen gibt es?

Die Feuerwehr Gutach besteht aktuell aus drei Einheiten, das sind zum einen die Einsatzabteilung, welche sich aus einer Frau und 39 Männern zusammensetzt. Als weiteres haben wir eine Jugendfeuerwehr, die aktuell aus elf Jugendlichen besteht, sowie eine Altersabteilung, der momentan 14 ehemalige Kameraden angehören.

Für welches Gebiet sind Sie genau zuständig?

Gutach hat eine Grundfläche von 3200 Hektar, die größtenteils aus Wald und Wiesenflächen besteht. Zum eigentlichen Ortskern mit seinen Seitentälern kommen noch einige verstreute Bebauungen im sogenannten Untertal (nördlich) sowie im Obertal (südlich) hinzu. Besonderes Augenmerk kommt der auf neun Kilometern durch Gutach verlaufenden Bundesstraße 33 zu sowie der L 107, die sich westlich Richtung Prechtal erstreckt. Auch die Bahnlinie Karlsruhe – Konstanz verläuft auf einigen Kilometern durch unser Tal und hat in den vergangenen Jahren vermehrt für Einsätze gesorgt. Aufgrund unseres Tanklöschfahrzeugs mit 3600 Litern Wasser sind wir auch überregional zur Unterstützung anderer Wehren im Einsatz.

Welche Aufgaben haben die Feuerwehrleute?

Wir stellen den Brandschutz in unserer Kommune sicher und stehen für technische wie auch sonstige Einsätze zur Verfügung. Des Weiteren nimmt die interne Aus- und Fortbildung einen hohen Stellenwert ein.

Zweimal musste die Feuerwehr Gutach in der jüngeren Vergangenheit zur Bahnlinie ausrücken. Dort wurde jeweils ein Lkw vom Zug erfasst. Verletzt wurde aber niemand. Foto: Feuerwehr Gutach

Welche Ausrüstung steht Ihnen dafür zur Verfügung?

Wir haben in der Einsatzabteilung Zugriff auf insgesamt fünf Fahrzeuge, welche aufgrund ihrer Ausrüstung für fast alle erdenklichen Einsatzszenarien geeignet sind. Ebenso verfügt jeder Feuerwehrangehörige über eine seiner Ausbildung entsprechenden Schutzausrüstung; die es ihm erlaubt; die erforderlichen Einsätze mit dem größten möglichen Eigenschutz zu bewältigen.

Welchen Stellenwert genießt die Feuerwehr in Ihrem Ort?

Das ist natürlich eine eher schwieriger zu beantwortende Frage, aber aufgrund der sehr positiven Rückmeldungen und Reaktionen würde ich den Stellenwert unserer Wehr als sehr hoch ansehen.

Wird Ihre ehrenamtliche Arbeit gewürdigt? Woran lässt sich das feststellen?

Wie bereits erwähnt, würde ich den Stellenwert unserer Wehr als sehr hoch einschätzen. Dies kann man auch an dem alljährlich sehr guten Besuch unserer Festlichkeiten für die Gutacher Bevölkerung festmachen. Auch erhalten wir regelmäßig Spenden von Bürgern und Firmen, die dann für Feuerwehrzwecke eingesetzt werden.

Was macht Ihr aktuelles Feuerwehr-Team aus?

Sehr stolz können wir auf die gute Zusammenarbeit innerhalb unseres Team sein. Der Altersunterschied von bis zu 45 Jahren wird hier völlig vernachlässigt und jeder arbeitet Hand in Hand mit den anderen zusammen. Loyalität und ein hohes Maß an Hilfsbereitschaft stehen bei uns ganz klar an oberster Stelle.

Was waren die größten oder spektakulärsten Einsätze in der jüngeren Vergangenheit, zu denen Sie gerufen wurden?

Große Einsätze haben wir immer wieder mal, vielleicht nicht so oft wie die größeren Wehren im Kinzigtal. Aber trotzdem kommt es auch bei uns von Zeit zu Zeit zu „spektakulären Einsätzen“. Hier sind besonders zwei Einsätze an der Bahnlinie zu erwähnen, bei denen jeweils ein Lkw von einem Zug erfasst wurde. Glücklicherweise liefen beide Unfälle ohne Personenschaden ab, aber die Bergung der beteiligten Fahrzeuge und die wirkungsvolle Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Behörden und Organisationen ist in solch einem Fall immer sehr spannend.

Auch die Bergung bei Straßenunfällen gehört zu den Aufgaben der Feuerwehr. Foto: Feuerwehr Gutach

Müssen die Mitglieder immer für Einsätze bereit sein oder gelten bestimmte Bereitschaftszeiten?

Nein, wir sind aufgrund unserer Größe immer bereit für einen Einsatz. Zwar geht jeder Feuerwehrangehörige seinem normalen Lebensalltag nach, aber im Einsatzfall bleibt dann alles stehen und liegen und der Ablauf nimmt eine Wende. Dann ist man ganz Feuerwehrfrau oder -mann und der Einsatz wird oberste Priorität.

Suchen Sie aktuell nach Verstärkung für Ihre Mannschaft?

Ja klar, innerhalb der Feuerwehr freut man sich immer über Zuwachs. Wenn jemand Interesse hat, ist er jederzeit gerne willkommen und kann sich ein Bild unserer Wehr machen. Durch die Teilnahme an einer Probe wird oft das „Feuer entfacht“ und so neue Mitglieder gefunden.

Welche Eigenschaften oder Talente sollte man mitbringen, wenn man der Feuerwehr beitreten will?

Teamgeist ist, glaube ich, das wichtigste in einer Feuerwehr. Ansonsten muss man keine speziellen Fähigkeiten haben. Alles, was man für den Feuerwehrdienst benötigt, bekommt man von den Kameraden gezeigt beziehungsweise wird in den vielen verschiedenen Lehrgängen vermittelt.

Von welchen Vorteilen profitieren insbesondere junge Menschen, wenn Sie der Freiwilligen Feuerwehr beitreten?

Ich denke, man lernt sehr viel für das weitere Leben. Anderen Menschen in Notsituationen beizustehen und mit deren Schicksalen konfrontiert zu werden, kostet anfangs sicherlich Überwindung. Wenn man dann aber sieht, dass man helfen konnte ist das ein schönes Gefühl und eine große Belohnung. Besonders in der heutigen Zeit wird dies von unserer Bevölkerung geschätzt und hoch angesehen.